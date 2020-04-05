Дети редко болеют коронавирусом: врачи развеяли очередной миф

Коронавирус (коллаж: РБК-Украина)

Коронавирусом в Украине за последние сутки заразилось 12 детей

Коронавирус в Украине поражает не только взрослых, но и детей. По состоянию на 10:00 5 апреля в Украине зафиксирован 1251 случай заражения COVID-19 и 32 случая летального исхода, вызванного обострением хронических заболеваний на фоне вирусной инфекции. Вместе с тем, коронавирусом заболевают и дети и для них заражение – самое опасное. Дети переносят коронавирус практически бессимптомно, потому являются переносчиками заболевания, которых выявить достаточно сложно.

5 апреля главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил о подтверждении за сутки коронавируса у 12 детей. В СМИ нередко публиковался миф о том, что дети меньше подвержены заражению коронавирусом. Врач-инфекционист решил развеять этот миф.

"Они болеют не реже, но, к счастью, легче, чем взрослые. Это факт. И вполне вероятно, что это связано с нюансами формирования респираторной системы у детей. А самый тяжелый удар коронавирусная инфекция наносит старшему поколению. Во многом из-за "букета" сопутствующих заболеваний. Сахарный диабет, бронхиальная астма, почечная или легочная недостаточность, ослабленный иммунитет - все это в сочетании с коронавирусом часто приводит к тяжелому течению болезни, пневмонии и неблагоприятному прогнозу", - рассказывает врач.

Также другой врач рассказал, почему бессимптомную форму коронавирусной болезни не лечат.

"При бессимптомном и нетяжелом течении COVID-19 организм справляется с инфекцией сам за счет формирования специфического иммунитета", - заявил медик.

Напомним, что ранее эксперт рассказал об эффективности защиты от коронавируса.