Дети погибли первыми: новые детали загадочной смерти семьи в Скадовске (видео)

Убийство матери и ее двоих сыновей в Скадовске обрастает новыми шокирующими подробностями. Стало известно, что у 34-летней женщины на теле признаки асфиксии. В полиции пока не рассказывают подробностей, но журналистам удалось узнать имя погибшей. Об этом сообщает ТСН.

Семья, приехавшая на отдых, успела прожить в арендованной квартире всего несколько дней. Но всех троих вскоре после приезда обнаружили мертвыми. В квартире нет явных следов взлома и борьбы, соседи говорят, что не видели ничего подозрительного, из квартиры не доносился шум.

Убийство семьи в Скадовске (Ольга Бунина с детьми, instagram.com)

У женщины был полиэтиленовый пакет на голове, обмотанный вокруг шеи скотчем, дети, семи и девяти лет, лежали мертвыми в кроватях, на их телах нет явных признаков насильственной смерти. Именно так их обнаружил 38-летний экс-супруг погибшей, житель Голой Пристани (Херсонской области), который приехал проведать детей. Он говорит, что долгое время не мог связаться с детьми.

Убийство семьи в Скадовске (Ольга Бунина с детьми, instagram.com)

Владелец квартиры – местный житель, бывший налоговик, купивший квартиру с целью ее дальнейшей аренды. В доме, расположенном в 500 метрах от моря, много таких квартир. Соседи уже привыкли к ротации жильцов и не обращают на это особого внимания.

Погибшая, 34-летняя Ольга Бунина, в Херсоне имела риэлтерское агентство. С мужем развелась, в последнее время была в тяжелой депрессии.

Убийство семьи в Скадовске (Ольга Бунина, instagram.com)

По предварительным заключениям эксперты, сначала умерли дети, потом мама. Тем временем в доме, где нашли погибших, распространяются слухи.

"Говорят так, что она отравила детей. Дети уснули, она сама надела мешок на голову и задушила себя", - рассказывает местная жительница.

Убийство семьи в Скадовске (видео: YouTube/ТСН)

Ранее сообщалось, что в Сумской области 12-летний мальчик совершил самоубийство. Правоохранители винят "игры смерти".

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