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Дети тоже хотят знать: Комаровский рассказал о средствах гигиены

STYLERЖизнь    29.05.2019 - 22:55
Дети тоже хотят знать: Комаровский рассказал о средствах гигиены
Доктор Комаровский (Виталий Носач, РБК-Украина)

Комаровский рассказал, с какого возраста детям нужны дезодоранты

Доктор Комаровский ответил на форуме на вопрос 10-летнего мальчика о том, с какого возраста детям можно пользоваться дезодорантом и одеколоном. Также он объяснил разницу между антиперспирантом и дезодорантом.

Он рассказал, что одеколоны были придуманы в то время, когда у людей не было доступа к нормальным средствам гигиены.

"К примеру, наш парень находится в лесу, много двигается, не очень приятно пахнет, а воды, мыла, душа – нет, то что ему остается? Напшикать на себя одеколоном, чтобы не пахнуть плохо. То есть, одеколон маскирует запах грязного человека", - рассказал Комаровский и добавил, что с дезодорантами ситуация обстоит несколько иначе.

"Есть два понятия. Есть дезодорант – он смягчает слишком сильный или интенсивный запах пота. Дезодорант наносится на те места, где пот активно вырабатывается, ну подмышки, например, и он делает запах пота не таким резким. Кроме того, есть такие средства, которые называются антиперспиранты. Это совсем другое. Антиперспиранты действуют на потовые железы, блокируя и уменьшая количество пота и уменьшая таким образом запах", - объяснил врач и добавил, что детям антиперспирант не нужен и его чрезмерное употребление может привести к проблемам с потовыми железами.

Также Комаровский добавил, что использовать дезодорант может любой человек, независимо от возраста, но только в том случае, если ему или окружающим не нравится запах пота.

Он обратил внимание на то, что с началом полового созревания запах человека меняется и это не всегда нравится, как самому человеку, так и окружающим его людям. С мальчиками это происходит в возрасте 9-14 лет. Вместе с использованием дезодоранта нужно обязательно также обязательно принимать душ, не менее одного раза вдень.

Комаровский рассказал, с какого возраста детям нужен дезодорант (YouTube/Доктор Комаровский)

Напомним, ранее мы писали о том, что Комаровский дал важный совет родителям грудных детей.

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