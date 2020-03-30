У детей симптомы коронавируса другие: врач-педиатр обратилась к молодым мамам

Во время карантина из-за коронавируса в Украине молодым мамам следует меньше гулять на улице с детьми. Об этом сказала врач-педиатр Минздрава Наталья Кундина.

"Вчера я шла и видела эти скопления народа, людей, которые жарят шашлыки, контактируют между собой. Матерей, которые заняты своими гаджетами. Сегодня нужно, чтобы ребенок оставался дома. Чтобы дома остались родители, люди, старше 60 лет. Не надо этим категориям людей выходить на улицы", - рассказала специалист в эфире программы "Ранок з Україною" на канале "Украина".

Исключение – люди, которые живут в частных домах и уверены, что прогулка на свежем воздухе не принесет за собой плачевные последствия.

"Если вы живете в мегаполисе, то надо минимизировать различные походы, минимизировать встречи и это приведет к тому, что мы не будем распространять вирус на людей, которые нуждаются в нашем уходе. Дети болеют, но они болеют легче, чем взрослые. И симптомы заболевания у них проявляются другие: есть диарея, тошнота, рвота, респираторные синдромы, но не нижних, а верхних дыхательных путей", - отметила врач-педиатр.

Представительница Минздрава также подметила, что этот вирус наиболее опасен для людей старшего поколения, но и о детях следует побеспокоится, поэтому и сама уже больше двух недель не встречалась с детьми и внуками, а общается с ними лишь по телефону.

"Если вы любите своих родителей и родителей своих родителей - дедушек, бабушек, я прошу вас - общайтесь с ними в Скайпе. Сейчас есть столько возможностей у нас. Просто закажите в Интернете продукты и пищу для своих родителей. Вот это будет правильная постановка!" - подчеркнула врач.

И помните: сколько бы продолжался карантин, временная разлука только сближает.

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