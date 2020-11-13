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Детей разметало в стороны: во Львове водитель сбил школьников на переходе и скрылся

Львов, Пятница 13 ноября 2020 09:40
Детей разметало в стороны: во Львове водитель сбил школьников на переходе и скрылся
Во Львове водитель сбил детей на переходе (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Водитель на полной скорости вылетел на пешеходный переход и сбил двух детей

Во Львове водитель сбил на пешеходном переходе двух школьников и уехал с места происшествия. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения, и полиция занимается поиском нарушителя.

На кадрах видеонаблюдения видно, что дети переходили дорогу по всем правилам. Они начали движение на зеленый сигнал светофора и шли по "зебре". Детали происшествия рассказали в сюжете ТСН.

Машины притормаживали и пропускали школьников. Но неожиданно из-за поворота вылетел автомобиль на полной скорости, и он просто пролетел перекресток, не притормаживая.

От удара детей разметало в разные стороны, а водитель просто пролетел по переходу и скрылся в неизвестном направлении. Один ребенок серьезно пострадал и на помощь бросились водители из других машин. 11-летнего мальчика госпитализировали с ушибами и переломами. О состоянии второго ребенка информации нет.

Полиция проводит следственно-розыскные мероприятия и устанавливает местонахождение нарушителя правил дорожного движения.

Во Львове водитель сбил двух детей на пешеходном переходе и скрылся

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Харькове внедорожник сбил беременную женщину на пешеходном переходе. От полученных травм женщина скончалась на месте ДТП.

А также рассказывали о том, что в Одессе на большой скорости автомобиль влетел в остановку транспорта с людьми. Четыре человека получили серьезные травмы.

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