Детей брать не стоит: названы самые опасные курорты для семейного отдыха

Эксперты одной страховой компании рассказали о том, какие страны самые опасные для отдыха с детьми. Об этом сообщают российские СМИ.

По словам специалистов, чаще всего дети болеют Болгарии, Турции и Испании. В Болгарии чаще всего было плохо детям от 8 до 17 лет - 29,5% обращений за медицинской помощью.

В Турции недомогание ощутили на себе малыши до трех лет - 10%. На курортах в Испании часто было плохо со здоровьем у детей в возрасте от 3 до 7 лет - 9,7%.

Опасные страны для отдыха с детьми (иллюстративное фото: pixabay.com)

В топ-10 стран, отдых в которых у туристов сопровождался болезнью детей, вошли Греция - 5,3%, Черногория - 3,2%, ОАЭ - 2,6%, Италия - 2,4% и Германия - 1,9%.

При этом самые безопасные страны для отдыха с детьми - это Грузия, Индонезия, Израиль, Австрия и Франция.

Напомним, что на известном курорте Железный порт Херсонской области 21-летний молодой человек решил продемонстрировать отдыхающим свои умения и взобрался на неработающее колесо обозрения. Парень быстро перебирался, но в какой-то момент почувствовал усталость в руках и сорвалось с большой высоты.

Ранее сообщалось о том, что в Херсонской области ребенок начал тонуть в море, а люди вместо того, чтобы быстро спасать мальчика начали просто снимать на камеру. Все это происходило в месте, где люди любят отдыхать "дикарем".