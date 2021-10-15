Десяток экипажей и "скорая": в центре Киева произошла стрельба в баре (видео)

Инцидент случился этой ночью на улице Крещатик, 44. В этом здании расположено одно из популярных столичных развлекательных заведений - паб "Barman Dictat".

По предварительной информации, около 1:40 в баре началась драка, которая позже переросла в стрельбу.

На место ЧП прибыло с десяток экипажей полиции, также вызвали "скорую помощь".

На опубликованном видео с места инцидента можно увидеть, как около арочного входа в дворик, где расположен бар, припаркованы четыре авто правоохранителей, и машины продолжали прибывать. В карете "скорой" медики оказывали помощь одному из пострадавших.

На Крещатике произошла драка со стрельбой в баре (фото: kiev.informator.ua)

Что стало причиной конфликта и кто открыл стрельбу - пока остается неизвестным, и "копы" на месте не стали комментировать случившееся.

В пресс-службе полиции столицы информации об инциденте нет.

Видео: в центре Киева в баре произошла драка со стрельбой