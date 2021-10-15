Десяток экипажей и "скорая": в центре Киева произошла стрельба в баре (видео)

В центре Киева около бара произошла драка со стрельбой, и в результате происшествия был пострадавший, которому оказали медицинскую помощь.
Об этом 15 октября передает "Информатор".
Инцидент случился этой ночью на улице Крещатик, 44. В этом здании расположено одно из популярных столичных развлекательных заведений - паб "Barman Dictat".
По предварительной информации, около 1:40 в баре началась драка, которая позже переросла в стрельбу.
На место ЧП прибыло с десяток экипажей полиции, также вызвали "скорую помощь".
На опубликованном видео с места инцидента можно увидеть, как около арочного входа в дворик, где расположен бар, припаркованы четыре авто правоохранителей, и машины продолжали прибывать. В карете "скорой" медики оказывали помощь одному из пострадавших.
На Крещатике произошла драка со стрельбой в баре (фото: kiev.informator.ua)
Что стало причиной конфликта и кто открыл стрельбу - пока остается неизвестным, и "копы" на месте не стали комментировать случившееся.
В пресс-службе полиции столицы информации об инциденте нет.
Видео: в центре Киева в баре произошла драка со стрельбой
Напомним, ранее в сентябре в Киеве пьяный неадекват устроил хаотичную стрельбу из-за замечания прохожих.
Также сообщалось, что недавно под Киевом в Софиевской Борщаговке мужчина в камуфляже расстрелял машину с семьей.