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Десятки лет будут видны последствия: в Крыму жуткое экологическое ЧП (видео)

STYLERЖизнь    04.08.2019 - 19:02
Десятки лет будут видны последствия: в Крыму жуткое экологическое ЧП (видео)
Крым тонет в фекалиях – появилось видео из космоса (коллаж РБК-Украина)

Побережья Крымского полуострова тонут в фекалиях

Крым тонет в фекалиях из-за прорыва канализационной трубы глубоководного выпуска КОС "Южные". Разрыв трубы произошел в Голубой бухте Севастополя. Из космоса видны масштабы загрязнения пляжей нечистотами. Об этом сообщили ученые севастопольского Морского гидрофизического института телеканалу НТС.

Один из пляжей аннексированного Крыма загрязнен нечистотами после выброса в Голубой бухте Севастополя. В частности, прорыв канализационной трубы глубоководного выпуска КОС "Южные" произошел на глубине 36 метров. Из-за этого более 70% неочищенных стоков оказались на поверхности воды в прибрежной полосе.

Нечистоты быстро распространяются вдоль побережья и попадают в бухту Балаклавы. По словам заместителя директора гидрофизического института Антона Георга-Копулоса, придонные отложения поражены бактериями, фосфатами, амонием.

Ученые утверждают, что потребуется ни одно десятилетие, чтобы севастопольская бухта оправилась от экологической катастрофы. Для этого проблему нужно решать немедленно.

Крым тонет в фекалиях – появилось видео из космоса (фото: youtube.com)

Как мы ранее писали, в оккупированном Крыму на пляже поток фекалий стекал прямо в море, в котором купались люди. Соответствующее видео опубликовал блогер Александр Горный на своей странице в Facebook.

Напомним, в сети появились фото пустых и грязных пляжей в Крыму. Вместо толпы туристов на песке валяются горы мусора и строительных материалов.

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Новости Украины КрымЧерное морефекалии
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