Эти дешевые продукты из магазина лучше вообще не покупать: лечиться дороже выйдет

По мнению технологов, лучше отказаться от покупки дешевых колбас, сосисок, полуфабрикатов, твердых сырных продуктов", рыбных консервов и сладостей.

Так, в дешевом колбасе и сосисках вместо мяса - на самом деле опасное месиво из дешевых отходов.

А вот популярные замороженные полуфабрикаты: пельмени, вареники, блины и тому подобное - вместилище трансжиров и фосфатов.

Хороший же сыр точно не может быть дешевым. То, что лежит на полках по низкой цене называется "сырным продуктом", и чего там только нет. В таком сыре ноль молока, зато полно трансжиров, то есть маргарина. Потребление такого продукта может привести в лучшем случае к изжоге, а в худшем - к сердечно-сосудистым болезням. Вместо молочного жира туда обычно добавляют вредное пальмовое масло.

Дешевые рыбные консервы опасны тем, что тяжелые металлы из банки могут попасть в саму рыбу. А вот "акционные" обычно бывают со сроком хранения, который подходит к концу. Потребление такого продукта может вызвать ботулизм - смертельную болезнь, из-за которой вы точно поедете в стационар.

Недорогие сладости полны пальмового масла, искусственных красителей и других вредных веществ. Из-за этого может возникнуть гипертоническая болезнь, ожирение печени, сердца, цирроз и прочее.