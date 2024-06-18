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Дешевше ніж ботокс. Пластичний хірург назвав засіб проти старіння шкіри

Фото: Пластичний хірург розповів про засіб проти старіння шкіри (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Ринок засобів по догляду за шкірою перенасичений продуктами, які стверджують, що збережіть молодість і сяючу шкіру. Але, за словами пластичного хірурга, є лише один інгредієнт для запобігання старінню, якому ви дійсно повинні віддати перевагу.

Про який продукт іде мова, розкаже РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на The Sun.

Що важливо знати про старіння шкіри

Ознаки старіння шкіри можуть відрізнятися залежно від типу обличчя та способу життя. Однак деякі з найпоширеніших ефектів включають зморшки, пігментні плями, шорсткість, шрами, втрату еластичності шкіри.

Очищувальні засоби для обличчя та креми, виготовлені з таких інгредієнтів, як вітамін С, гіалуронова кислота та ніацинамід, можуть допомогти полегшити деякі менш бажані зміни.

Який засіб допоможе проти старіння

Дерматолог та доктор медичних наук Крістофер Коста каже, що ретинол - це основний борець за молодість шкіри.

"Ретинол стимулює вироблення колагену, покращує текстуру шкіри, підвищує пружність шкіри та зменшує тонкі лінії, зморшки та пошкодження сонцем", - каже експерт.

Ретинол є формою вітаміну А. Він застосовується місцево, і його можна знайти в різних формах, включаючи креми, гелі, лосьйони, мазі та сироватки.

Крім того, ретинол прискорює обмін клітин, що сприяє відходу мертвих клітин шкіри.

За даними Клівлендської клініки, ретинол бореться з прищами, шрамами від прищів, гіперпігментацією, розширеними порами, псоріазом, розтяжками та зморшками.

"Ретинол має багато переваг для очищення шкіри та запобігання старінню. Він збільшує товщину та еластичність вашої шкіри, уповільнює вироблення меланіну, зменшує запалення та запобігає закупорці пор", - сказано у повідомленні.

Інгредієнт проти старіння також є досить доступним. Засоби з ним стартують від 400 гривень, в залежності від виробника. Дерматолог каже, що це набагато дешевше ботокса.

Що треба знати про використання ретинолу

Оскільки ретинол може легко подразнювати шкіру, людям, які використовують його вперше, рекомендується наносити його лише раз на кілька днів на початку.

Поширеними побічними ефектами є почервоніння, свербіж або печіння, які повинні зникнути після першого застосування. Якщо ні, припиніть використання продукту та поговоріть з дерматологом.

Нагадаємо, що перукар розказала, який має бути гарний шампунь.

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