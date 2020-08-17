Как дешевле купить тур в Египет и Турцию: украинцам раскрыли секрет

Путевки в Турцию и Египет можно купить дешевле (коллаж РБК-Украина)

Украинцам порекомендовали покупать путевки заранее до поездки

Из-за пандемии коронавируса для украинцев сейчас доступно для отдыха не так много стран. Любимые и популярные направления Турция и Египет приглашают на отдых и наших туристов. Для того чтобы купить путевки в эти страны по выгодным ценам, нужно это делать за 1-3 месяца до поездки. Об этом рассказал вице-президент Украинской ассоциации туристических агентств Максим Дереза.

"Я бы рекомендовал планировать отдых заранее, по крайней мере, на 1-2-3 месяца вперед. В таком случае можно выиграть в цене, потому что мы видим, что цены подымаются", – сказал Дереза "Обозревателю".

Также Максим Дереза успокоил украинцев насчет безопасности на турецких и египетских курортах. По его словам, в этих странах все организовано должным образом и бояться за соблюдение санитарных правил не стоит.

"Планируйте путешествия, не переживайте. Все отели проходят сертификацию, все контролируется, потому что никакой стране не нужны вспышки вируса из-за приезжих туристов", – добавил Дереза.

По его словам, украинцам придется научиться жить с коронавирусом, так как инфекция пока что никуда от нас не денется и люди должны смириться с новыми реалиями и новыми условиями на отдыхе.

Напомним, что сейчас Турция немного изменила правила въезда для украинцев. Теперь всем туристам, которые въезжают в Турцию, придется заполнять специальные анкеты, в которых нужно будет указывать место назначения и адрес пребывания в стране.

Как мы ранее писали, специалисты объяснили, стоит ли бояться отдыха за рубежом.