Дешевий вітамін, який допоможе схуднути та спалити жир на животі

Хочете схуднути без дієт та фізичних тренувань? Вихід є. Вчені повідомляють, що дешевий вітамін може допомогти скинути зайві кілограми та залишатися здоровими.

Що саме треба приймати, пояснює РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Larazon.

Який вітамін допоможе позбутися зайвої ваги

В зимову пору дуже важко заставити себе виходити на вулицю та займатися фізичною активністю.

Хоча важливо виходити на вулицю навіть взимку, коли ми цього не хочемо, вкрай важливо також приймати вітамін D.

Якщо ви поєднуєте вітамін D зі збалансованою дієтою та регулярними фізичними вправами, це може допомогти вам досягти кращих результатів у вашій меті - зменшити жир у області живота.

Якщо у вас занадто багато абдомінального жиру, ви піддаєтеся більшому ризику серцево-судинних і метаболічних захворювань.

Хоча дієта та фізичні вправи є ключовими, дослідження показали, що вітамін позитивно впливає на ваш метаболізм, оскільки достатній рівень вітаміну D може бути пов’язаний зі зменшенням кількості абдомінального жиру, особливо в осіб із надмірною вагою або ожирінням.

Експерти стверджують, що кілька досліджень показали, що люди з низьким рівнем вітаміну D у крові схильні накопичувати більше жиру в області живота, і насправді дефіцит цього вітаміну пов’язаний з іншими областями, такими як гіпертонія та проблеми з глюкозою в крові.

Як вітамін D зменшує жир на животі?

Вітамін D може допомогти зменшити жир на животі, оскільки він безпосередньо впливає на процеси накопичення жиру в організмі, а також регулює рівень інсуліну, що може допомогти запобігти накопиченню жиру в області живота. Якщо ви приймаєте правильну кількість, це може ще більше покращити функцію жирових клітин, сприяючи більшому спалюванню жиру.

Які хороші джерела вітаміну D?

жирна риба, наприклад, лосось, сардини, оселедець і скумбрія

червоне м'ясо

яєчні жовтки

Скільки вітаміну D потрібно приймати щодня?

Вітамін D для дорослих необхідний в кількості 15 мкг, або 600 МО. Тож порахувати, скільки яких продуктів необхідно вжити за добу, досить неважко. Особливої уваги потребують жінки під час менопаузи - в цей період значно підвищується ризик остеопорозу.

Людям похилого віку старше 70 років лікарі рекомендують збільшити добову дозу до 800 МО аби уникнути переломів, гіпертонії, цукрового діабету та інших хвороб похилого віку.

Немовлята: 400-600 МО або (10-15 мкг) на добу, діти від 1 до 18 років: 600-1000 МО (15-25 мкг) на добу.