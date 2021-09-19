Не держите эти вещи в доме: они притягивают неприятности и болезни

Если у вас давно все валится из рук, а неприятности ходят друг за другом – пришло время пересмотреть завалы в своем доме. Часто в бедах виноват не сам человек или обстоятельства, а энергетика, которая сосредоточена вокруг.

Разбитое зеркало или стекло

Небольшие трещины или осколки, скол по краям – все это может превратить положительную энергию на ваших вещах в отрицательную и притягивать неприятности. Избавьтесь как можно быстрее от всех разбитых вещей в вашем доме.

Изношенная одежда

В каждом шкафу есть вещи, которые выбросить жалко, носить уже невозможно из-за ее внешнего вида. Выбрасывайте такие вещи без сожаления, так как они могут принести проблемы со здоровьем или в семье. В этих вещах накапливается негатив годами. Это касается и старой обуви, особенно тапочек.

Мусор в карманах, сумках и кошельках

Фантики, чеки, бумажки, старые записки – все это притягивает негатив и беспорядок в жизни. Любители таких свалок получают в жизни путаницу в делах и постоянные неудачи.

Неработающая техника

Не держите в доме приборы, которые уже невозможно починить. Эти вещи способны блокировать ваше развитие. Избавившись от них, вы уберете из своей жизни лишний негатив и освободите место в доме.

Вещи покойников

Мы любим оставлять вещи любимых нам людей на память, но делать этого не стоит. Эти вещи могут быть насквозь пропитаны негативной энергетикой. Стоит отметить, что постоянное хранение в доме вещей умерших людей могут сильно ухудшить ваше здоровье.

Поломанные часы

Не держите в доме часы с остановившимися стрелками. Они тормозят ваше движение вперед и могут принести неприятности. Если часы остановились у вас на глазах – не запоминайте время, на ночь погрузите их в воду, а утром выбросьте. Можно разобрать на запчасти и раздать.

Пустые бутылки

Такие бутылки символизируют пустоту в доме и приводят к падению финансовых потоков и энергии. Если есть такая возможность – сдайте эту тару по любой символической цене и, таким образом вы поменяете негативную энергетику на положительную.

Фотографии и пленки с дефектами

Старый фотографии не всегда давали хорошую и четкую картинку. Если на фотографии есть вы или ваши близкие, а на снимке – дефект, то храните ее только в альбоме. Вешать такие фото на стену или держать в рамке – нельзя. Считается, что такие снимки притягивают плохую энергетику и болезни.

Подарки от неприятных людей

Если у вас есть дома бесполезные подарки от неприятных вам людей – избавьтесь от них как можно быстрее. Не стоит эти вещи подолгу держать не только в доме, но и в руках. Вы можете принять тот негатив, которым его наделил даритель.

Ракушки

Вы будете удивлены, но все эти красивые ракушки в качестве сувенира с моря – негативные вещи. Это дом погибшего моллюска, и он притягивает негативную энергию. Постарайтесь избавиться от ракушек побыстрее.

Старый веник

На вениках накапливается грязь и отрицательная энергетика, поэтому их нужно регулярно менять, а старый выбрасывать без сожаления. Он может нести болезни и негатив.

Статуэтки, рыбы и цветы

Статуи голубя, вороны, сороки, орла и аиста – принесут несчастья. Статуэтка слона с опущенным хоботом – символ уныния и стресса. Скульптура собаки или льва в сидячей позе и с открытым ртом – к несчастьям. Изображения рыб притягивают воров. Рога животных – к болезням и утрате близких. Гипсовые фигурки – ослабляют волю. Сухие букеты – притягивают болезни.