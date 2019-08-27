Держала сына на цепи с завязанными глазами: новые детали о жестокой матери в Днепре

В Днепре сотрудники ювенальной превенции во время проверки многодетной семьи, обнаружили женщину, которая привязала на цепь своего 8-летнего сына, обмотала его скотчем и завязала ему глаза. Женщина была задержана и ей предъявили подозрение сразу по трем уголовным статьям. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Днепропетровской области.

Следственный отдел Днепровской окружной прокуратуры открыл три уголовных дела: по ст.146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека), ст.127 (Истязание), ст. 166 (Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство).

Ребенок был направлен на судебно-медицинскую экспертизу, которая показала на его теле многочисленные синяки и ссадины. Мальчика, а также остальных детей из семьи, 4, 6 и 13 лет, поместили в центр социально-психологической реабилитации. На данный момент с детьми работают психологи.

56-летняя женщина, которая издевалась над детьми предстала перед судом и 24 августа ей избрали меру пресечения в виде содержания под ночным домашним арестом на два месяца – ей запрещено покидать место жительства без разрешения следователя с 21:00 до 6:00.

Полиция Днепропетровской области проводит расследование и выясняет все обстоятельства содержания детей.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Кропивницком учитель физкультуры избил коллегу прямо на глазах у детей.

А также рассказывали о том, что в Днепре толпа устроила самосуд над мужчиной, который подозревается в нападении на 15-летнюю девочку.