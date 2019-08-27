ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Держала сына на цепи с завязанными глазами: новые детали о жестокой матери в Днепре

STYLERЖизнь    27.08.2019 - 15:53
Держала сына на цепи с завязанными глазами: новые детали о жестокой матери в Днепре
Женщина держала на цепи сына (Коллаж РБК-УКраина)

Горе-матери выбрали меру пресечения, а детей забрали

В Днепре сотрудники ювенальной превенции во время проверки многодетной семьи, обнаружили женщину, которая привязала на цепь своего 8-летнего сына, обмотала его скотчем и завязала ему глаза. Женщина была задержана и ей предъявили подозрение сразу по трем уголовным статьям. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Днепропетровской области.

Следственный отдел Днепровской окружной прокуратуры открыл три уголовных дела: по ст.146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека), ст.127 (Истязание), ст. 166 (Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство).

Ребенок был направлен на судебно-медицинскую экспертизу, которая показала на его теле многочисленные синяки и ссадины. Мальчика, а также остальных детей из семьи, 4, 6 и 13 лет, поместили в центр социально-психологической реабилитации. На данный момент с детьми работают психологи.

56-летняя женщина, которая издевалась над детьми предстала перед судом и 24 августа ей избрали меру пресечения в виде содержания под ночным домашним арестом на два месяца – ей запрещено покидать место жительства без разрешения следователя с 21:00 до 6:00.

Полиция Днепропетровской области проводит расследование и выясняет все обстоятельства содержания детей.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Кропивницком учитель физкультуры избил коллегу прямо на глазах у детей.

А также рассказывали о том, что в Днепре толпа устроила самосуд над мужчиной, который подозревается в нападении на 15-летнюю девочку.

Нужна помощь: в Днепре дети облили бензином и подожгли мальчика В Днепре голый неадекват в крови бросался на прохожих: видео инцидента (18+)
Новости Украины ФК Днепр
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь