Дерматологи назвали пять скрытых признаков рака кожи: проверьте себя немедленно

Рак кожи может долго не проявляться явными и ощутимыми симптомами. Обычно его диагностируют, когда заболевание уже находится в более сложной фазе. Однако есть признаки, при обнаружении которых стоит задуматься о проведении диагностики у специалиста.
Какие пять скрытых признаков могут указывать на рак кожи - читайте в материале ниже.
Медики утверждают, что на развитие рака кожи влияет много факторов. Это ультрафиолетовое и ионизирующее излучение, попадание на кожу химических канцерогенов, ослабление иммунитета вследствие приема различных препаратов, большое количество родинок, вирус папилломы человека и конечно же - семейная (генетическая) предрасположенность.
Ваши родинки внешне начали меняться. Сами родинки неопасны, но вот на их месте может развиваться меланома. Проверяйте кожу на предмет изменения родинок - асимметрия, цвет, диаметр.
Если у вас внезапно стали появляться новые родинки или же старые поменяли цвет, стали больше - обратитесь к врачу.
Изменение ногтей на руках и ногах. Рак кожи затрагивает не только кожу, но и поверхности всего тела, в том числе и ногти.
Меланомы могут проявляться в виде темных пятен или полосок под ногтями. Кожа вокруг таких полосок и пятен обычно темнеет.
Постоянный зуд. Если на каком-то отрезке тела у вас не проходит зуд, особенно в сочетании с высыпанием или покраснением - обратитесь к специалисту. Это может быть признаком начала рака кожи.
Нарушение зрения. Меланомы могут появиться в глазах и вызвать изменения в зрении. Глазную меланому обнаружить намного сложнее, чем другие виды рака кожи. Обратите внимание на ухудшение зрения, увеличения числа "мушек" и возникновения пятен без окраса.
Чешуйчатые пятна. Устойчивые чешуйчатые пятна на коже, которые не исчезают после применения лекарственных мазей, могут говорить о раке кожи.
Важно! Врачи напоминают, что ранняя диагностика рака кожи позволяет достигнуть 80-100% излечения. При раке кожи в более запущенных стадиях прогнозы снижаются почти в два раза.
Напомним, ранее мы писали о том, какой ночной симптом может указывать на рак кишечника.
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