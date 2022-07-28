Дерматологи назвали пять скрытых признаков рака кожи: проверьте себя немедленно

Медики утверждают, что на развитие рака кожи влияет много факторов. Это ультрафиолетовое и ионизирующее излучение, попадание на кожу химических канцерогенов, ослабление иммунитета вследствие приема различных препаратов, большое количество родинок, вирус папилломы человека и конечно же - семейная (генетическая) предрасположенность.

Какие скрытые признаки говорят о развитии рака кожи

Ваши родинки внешне начали меняться. Сами родинки неопасны, но вот на их месте может развиваться меланома. Проверяйте кожу на предмет изменения родинок - асимметрия, цвет, диаметр.

Если у вас внезапно стали появляться новые родинки или же старые поменяли цвет, стали больше - обратитесь к врачу.

Изменение ногтей на руках и ногах. Рак кожи затрагивает не только кожу, но и поверхности всего тела, в том числе и ногти.

Меланомы могут проявляться в виде темных пятен или полосок под ногтями. Кожа вокруг таких полосок и пятен обычно темнеет.

Постоянный зуд. Если на каком-то отрезке тела у вас не проходит зуд, особенно в сочетании с высыпанием или покраснением - обратитесь к специалисту. Это может быть признаком начала рака кожи.

Нарушение зрения. Меланомы могут появиться в глазах и вызвать изменения в зрении. Глазную меланому обнаружить намного сложнее, чем другие виды рака кожи. Обратите внимание на ухудшение зрения, увеличения числа "мушек" и возникновения пятен без окраса.

Чешуйчатые пятна. Устойчивые чешуйчатые пятна на коже, которые не исчезают после применения лекарственных мазей, могут говорить о раке кожи.

Более поздние признаки рака кожи

На коже появляется пятно, серо-желтый узелок или блестящая бляшка

Пятно или небольшая припухлость начинает регулярно чесаться, появляется чувство дискомфорта и покалывание.

В пораженном месте может появиться небольшая мокнущая язва - она может кровоточить и периодически покрываться корочкой.

При прощупывании пятна или язвы можно почувствовать уплотненность ткани, хотя признаков воспаления нет.

Пятно или язва довольно быстро увеличивается в размере и доставляет неудобства.

Важно! Врачи напоминают, что ранняя диагностика рака кожи позволяет достигнуть 80-100% излечения. При раке кожи в более запущенных стадиях прогнозы снижаются почти в два раза.