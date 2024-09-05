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Дерматологи розповіли, після скількох років засмагання на сонці може виникнути рак шкіри

Як засмага призводить до раку шкіри (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Кожного літа багато людей люблять засмагати під сонцем. Однак, незалежно від того, наскільки чудово ви виглядаєте сьогодні, ваша шкіра вже може бути під загрозою через повільно зростаючий рак шкіри.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Huffpost.

Як засмага призводить до раку шкіри

"Рак шкіри часто є хворобою, що розвивається повільно, тобто можуть знадобитися роки, навіть десятиліття, щоб наслідки сонячного опромінення проявились у вигляді ракових уражень. Більшість базальноклітинних карцином є результатом хронічного перебування на сонці, і для їх розвитку може знадобитися від 15 до 30 років", - сказав дерматолог і хірург Саамі Халіфіан.

Що таке рак шкіри

Рак шкіри - злоякісне новоутворення, що утворюється на шкірному покриві. До цього захворювання однаково схильні чоловіки й жінки, але найчастіше воно спостерігається у світловолосих людей зі світлою шкірою.

Коли у людини рак шкіри, симптоми зазвичай видно неозброєним оком. Людина помічає ранку, яка ніяк не може зажити, підозрілу пляму або вузлик. Вони швидко збільшуються в розмірі, мають нерівні краї, можуть свербіти або боліти, кровоточити.

Іноді людина помічає й загальні ознаки раку шкіри, особливо на пізніх стадіях:

  • пропадає апетит
  • різко зменшується маса тіла
  • відчувається слабкість і стомлюваність
  • температура тримається на рівні 37,5 

Небезпека полягає в тому, що симптоми раку шкіри можуть і не проявлятися. 

Як захистити шкіру

Ультрафіолетове випромінювання, зокрема – сонячне, провокує всі основні типи раку шкіри - різні види карциноми та меланому. Влітку обов'язково використовуйте сонцезахисні засоби, які захистять шкіру від пагубного впливу. Канцерогенними також є пристрої для штучного загару.

 наносити за 15 хвилин до виходу з дому, а потім повторно кожні дві години, коли ви перебуваєте на вулиці під прямим сонячним світлом.

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