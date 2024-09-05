Дерматологи розповіли, після скількох років засмагання на сонці може виникнути рак шкіри

Як засмага призводить до раку шкіри

"Рак шкіри часто є хворобою, що розвивається повільно, тобто можуть знадобитися роки, навіть десятиліття, щоб наслідки сонячного опромінення проявились у вигляді ракових уражень. Більшість базальноклітинних карцином є результатом хронічного перебування на сонці, і для їх розвитку може знадобитися від 15 до 30 років", - сказав дерматолог і хірург Саамі Халіфіан.

Що таке рак шкіри

Рак шкіри - злоякісне новоутворення, що утворюється на шкірному покриві. До цього захворювання однаково схильні чоловіки й жінки, але найчастіше воно спостерігається у світловолосих людей зі світлою шкірою.

Коли у людини рак шкіри, симптоми зазвичай видно неозброєним оком. Людина помічає ранку, яка ніяк не може зажити, підозрілу пляму або вузлик. Вони швидко збільшуються в розмірі, мають нерівні краї, можуть свербіти або боліти, кровоточити.

Іноді людина помічає й загальні ознаки раку шкіри, особливо на пізніх стадіях:

пропадає апетит

різко зменшується маса тіла

відчувається слабкість і стомлюваність

температура тримається на рівні 37,5

Небезпека полягає в тому, що симптоми раку шкіри можуть і не проявлятися.

Як захистити шкіру

Ультрафіолетове випромінювання, зокрема – сонячне, провокує всі основні типи раку шкіри - різні види карциноми та меланому. Влітку обов'язково використовуйте сонцезахисні засоби, які захистять шкіру від пагубного впливу. Канцерогенними також є пристрої для штучного загару.

наносити за 15 хвилин до виходу з дому, а потім повторно кожні дві години, коли ви перебуваєте на вулиці під прямим сонячним світлом.