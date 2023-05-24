Дерматолог розповіла, що робити, якщо ви травмували родимку: безпечний алгоритм дій

Як поводитися з родимками

Насамперед не варто панікувати через травмування. Лікар наголошує, що це ніколи не призводить до переродження родимки або значної кровотечі.

У цьому випадку важливо також розрізняти, що саме ви травмували. Часто буває так, що людина може хворіти на рак шкіри, травмувати ці новоутворення та навіть не здогадуватися про це.

"Травмуєш родимку - загоїться без наслідків. Травмуєш рак шкіри - він раком і залишиться, метастазує і вбиває людину", - пояснює лікар.

Тому щоб дізнатися, що саме ви травмували, зверніться до лікаря, щоб зробити дерматоскопію.

Як обробляти травмовану родимку

Дотримуйтеся такого алгоритму дій: