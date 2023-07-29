Дерматолог розповіла, чому ніколи не можна здирати обгорілу на сонці шкіру

Чому не можна здирати шкіру

Дерматолог Наталі Курсіо розповіла, що здираючи шкіру, можна порушити процес її природного оновлення та спричинити проникнення інфекцій.

Зокрема, лущення шкіри може виникнути внаслідок сонячних опіків першого та другого ступеня. Це відбувається після того, як захисні сили організму не справляються з надмірним впливом ультрафіолетового світла.

Сонячні опіки першого ступеня болючі на дотик, але вражають лише епідерміс, зовнішній шар шкіри. Під час опіку другого ступеня на шкірі з’являються набряки та пухирі. При обох типах шкіра може почати лущитися - це ознака, що організм намагається позбутися пошкоджених клітин.

Експерт каже, під час такого процесу відбувається процес утворення нового шару шкіри. Здираючи шкіру раніше, ніж вона готова до відторгнення, можна перешкодити процесу оновлення.

Тоді у шкіру можуть проникнути різноманітні інфекції. Крім того, зростає ризик появи нерівного тону, рубців і пухирів

У такій ситуації важливо нічого не чіпати, а дозволити мертвій шкірі відшаровуватися самостійно. Можна зволожити її гелем на основі алое вера.

Лущення зазвичай припиняється, коли опік заживає - приблизно через сім днів для легких опіків.

Як захистити шкіру

Використовуйте сонцезахисні засоби. Вибирайте креми з 30-50 SPF захистом. Не забувайте наносити крем за 30 хвилин до виходу надвір. Оновлюйте кожні 2 години.

Уникайте сонця з 12:00 до 16:00. У цей період сонячні промені знаходяться на піку активності. Здорову і гарну засмагу ви отримаєте тільки в безпечні години.

Занадто багато сонця шкодить шкірі - ховайтеся під парасольку або йдіть усередину приміщення.

Уникайте знаходження під прямим сонячним промінням, обирайте місце, де є тінь, пам'ятайте, що чим ближче вода, тим інтенсивніше засмага.

Також важливо пити більше рідини (не дуже холодної). Не використовуйте дезодорант та парфум перед походом на пляж.

Після пляжу прийміть душ і намастіться лосьйоном після засмаги.

Уникайте засобів для посилення засмаги. Принцип їх дії це посилення вироблення меланіну, щоб шкіра потемніла швидше.