UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Дерматолог показала плями на нігтях, які можуть свідчити про рак (відео)

Яку ознаку на нігтях не можна ігнорувати (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Здоров'я нігтів може віддзеркалювати здоров'я всього організму. Зокрема, чорна смуга під нігтями може бути ознакою серйозного захворювання, яке не можна ігнорувати.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok-сторінку дерматолога Ліндсії Зубрицкі.

Яку ознаку не можна ігнорувати

Дерматолог розповіла, що рак шкіри нігтя часто залишається непоміченим і зазвичай помилково діагностується як синці або засохла кров.

Темні плями на нігтьовій пластині найчастіше виникають через синці, кровотечі внаслідок травм. Чорні плями під нігтями викликають хвороби печінки чи ендокардит (запалення оболонки серця).

Небезпечна причина плям у вигляді поздовжньої темної смуги - піднігтьова меланома або злоякісний рак шкіри.

За словами лікаря, якщо з'явилась темна пігментована вертикальна смуга, що йде вниз по нігтю, це обов'язково потрібно перевірити. Все тому, що це потенційно може бути дуже серйозна форма раку шкіри, яка називається піднігтьовою меланомою.

Що повинно насторожити

Хоча піднігтьова меланома зустрічається рідко, вона може стати небезпечною, якщо ігнорувати.

"Меланома зазвичай має чітку форму. Дехто може описати її так, ніби ви намалювали лінію на нігті чорним або коричневим маркером", - пояснює дерматолог.

Це виглядає як темна лінія на вашому нігті, яка проходить знизу вгору. Вона може починатися з маленького розміру, але збільшуватись, покриваючи весь ніготь і поширюючись на кутикулу.

Однак не всі темні плями на нігті небезпечні. У багатьох людей можуть виникати доброякісні лінії на нігтях, які називаються поздовжньою меланоніхією. Вона має світліший колір, помітна на кількох нігтях і не прогресує.

У будь-якому випадку, якщо з'явились будь-які зміни на нігтях, важливо звернутися до лікаря.

@dermguru Friendly reminder to LOOK at your nails! #dermguru #melanoma #skincancer #nailtok #nailsigns #skincsncerawarenessmonth #nailproblems Suspense, horror, piano and music box - takaya

Раніше ми повідомляли, чому гель-лак не тримається на нігтях.

Також ми писали, чим можна стерти лак з нігтів, якщо немає ацетону.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЛікаріЗдоров'яНігті