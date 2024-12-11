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Засоби для шкіри можуть призводити швидкого старіння: не пропустіть ці симптоми

Ознаки того, що засоби завдають шкоди шкірі (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Правильні засоби для шкіри є ключовими для запобігання швидкого старіння. Деякі ознаки свідчать про те, що ваші повсякденні засоби не підходять шкірі та завдають шкоди.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Best life online.

Найочевидніші і явні ознаки, звичайно, поява висипань. Так, вони можуть бути наслідком зовсім інших більш глобальних проблем. Варто на деякий час виключити новий продукт з догляду: якщо висипання зменшаться і почнуть проходити, продукт краще замінити. 

До того ж відчуття стягнутості після нанесення продукту теж не є нормальним. Якщо продукт сушить шкіру, це сигнал про те, що він вам не підходить. Можливо, засіб містить спирт, або багато води, яка швидко випаровується з поверхні шкіри, і мало зволожуючих олій.

Існує два способи відлущування: хімічний і механічний.

Механічне відлущування може покращити блиск шкіри, видаляючи мертвий шар шкіри, який може зробити її тьмяною. Це також може допомогти закрити пори, що може зменшити деякі типи прищів.

Хімічні ексфоліанти діють на більшому мікрорівні, допомагаючи розчинити зайві клітини шкіри та зменшити нерівномірну пігментацію на поверхні шкіри. Вони також відновлюють сяйво шкіри, покращують стан акне та надають шкірі трохи більше блиску.

Спонтанна емоційна покупка за рекомендацією улюбленого блогера може в кращому випадку, стати марною тратою грошей, а в гіршому - причиною появи небажаних симптомів на обличчі, лікування яких зажадає додаткових інвестицій. 

Раніше ми повідомляли про 4 поширені причини появи прищів на обличчі у дорослих та як їх уникнути.

Також ми писали про продукти, які краще за ботокс омолоджують шкіру.

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