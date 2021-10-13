Деревопад и затопленные улицы: Одессу накрыла непогода (видео и фото)

Одессу накрыла непогода 13 октября и из-за сильного дождя некоторые улицы подтопило, а мощные порывы ветра привели к обвалу дерева, которое повредило припаркованные авто. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

О значительных осадках в Одессе предупреждали в ГСЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра - спасатели также отметили, что местами ветер будет достигать значений до 14 метров в секунду, а за 12 часов в городе выпадет почти 50 миллиметров осадков.

Усложнение погодных условий снизит видимость на автодорогах области во время дождя 1-2 км. В связи с опасными метеорологическими явлениями был объявлено штормовое предупреждение, I уровень опасности ("желтый").

Ливень в Одессе привел к подтоплениям на севере и северо-западе города. Жители Южной Пальмиры отмечают, что "досталось" району Пересыпь, а также "поплыла" улица Боровского.

В паблике "Одесса сейчас" выложены кадры, как по залитым дорогам едет транспорт.

Видео: сильный дождь в Одессе 13 октября

А вот ветер наделал беды в центре городе - на улице Юрия Олеши со стороны Бунина в районе дома №11 рухнула на тротуар большая старая акация, и ствол повредил три машины, припаркованные возле здания.

ЧП произошло около часа дня. По счастливой случайности в это время никого из прохожих рядом не было.

Сильный ветер повалил дерево в Одессе, которое упало на автомобили (фото: odessa.online)

На место происшествия прибыли сотрудники полиции.

Видео: обвалившееся дерево из-за ветра накрыло авто в Одессе