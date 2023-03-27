Депутат і священик. Що відомо про родичів хлопців, які ґвалтували дівчинку на Закарпатті

Стали відомі нові подробиці резонансної справи про зґвалтування трьома підлітками 14-річної дівчинки на Закарпатті, після якої суддя своїм вироком фактично відпустила фігурантів, давши умовне. З'ясувалося, що родичі кривдників були депутатом та священиком.
Про це повідомив Володимир Бондаренко у своєму Facebook.
Так, батьком двох братів, учасників групового зґвалтування виявився голова Верхньоворотського первинного центру партії "Опозиційний блок" Воловецького району Закарпатської області.
Йдеться про Анатолія Васильовича Гафинця, чиї сини Владислав та Ростислав (обидва - 2006 року народження) є фігурантами справи.
Також стало відомо, що дідусь третього підсудного Михайла Траневича Михайло Федорович Лакатош - засновник релігійного товариства Української православної церкви Московського патріархату.
Також у публікації зазначається, що не було виявлено зв'язку з прокурором Олександром Івановичем Гафинцем із Рахова.
У пості наводяться дані всіх трьох чоловіків - фігурантів справи про зґвалтування.
Фото: facebook.com/vladimir.bondarenko.754918
Нагадаємо, що за фактом групового зґвалтування 14-річної дівчинки, що сталося влітку 2021 року, було розпочато кримінальне провадження (ч. 3 ст. 152 КК України). Тоді підлітків взяли під варту, і, як зазначали у прокуратурі, фігурантам загрожувала до 12 років позбавлення волі.
Проте суддя Воловецького райсуду ухвалила вирок за ст. 153 (сексуальне насильство, без проникнення), а не 152-ї статті (згвалтування), та засудила фігурантів на 5 років позбавлення волі, звільнивши від покарання - призначивши випробувальний термін на 2 роки.
Судовий процес проходив за участю адвоката з Центру правової допомоги, інтереси постраждалої в суді представляла служба захисту дітей місцевої сільради, де, як з'ясувалося, працює один із ґвалтівників.
Також додамо, що служба захисту дітей дала ґвалтівникам позитивні характеристики, що неодноразово вказувалося у вироку.
Такий вирок викликав у суспільстві широкий резонанс і на справу звернули увагу чиновники, правозахисники, активісти, знаменитості, військові з метою перегляду справи, подання апеляції, відновлення прав постраждалої учениці.
Фігурантів справи ведуть до суду на Закарпатті (фото: скріншот із відео)
Нагадаємо також, що омбудсмен Дмитро Лубинець взяв справу під свій контроль, а батько постраждалої дівчинки домагається апеляції.
На скандальний вирок відреагували і в МОН - міністр освіти і науки Оксен Лісовий пообіцяв докласти всіх зусиль, щоб злочинці, які не понесли суворого покарання, були притягнуті до відповідальності.