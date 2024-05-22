Депресія впливає на тіло людини та фізичне здоров'я: що може з вами статися

Як пов'язані депресія та тіло

Депресія викликає не тільки фізичні симптоми - це також може збільшити ризик або погіршити деякі соматичні захворювання чи стани. Своєю чергою деякі захворювання також можуть спровокувати депресію.

Депресія впливає як на настрій. Ось деякі з найпоширеніших фізичних симптомів депресії:

Посилення болю і болю, що виникає приблизно у двох із трьох людей з депресією

Хронічна втома

Зниження інтересу до сексу

Зниження апетиту

Безсоння, відсутність глибокого сну чи надто тривалий сон

Що спричиняє ці симптоми депресії? Зміни у мозку впливають на багато систем організму. Наприклад, аномальне функціонування медіаторів мозку (нейротрансмітерів), таких як серотонін, може змінити ваш больовий поріг.

Це означає, що ви стаєте більш чутливими до болю, особливо болю в спині. Серотонін також впливає на сон і знижує статевий потяг - майже половина людей, які страждають на депресію, мають проблеми з сексом.

На жаль, люди, які страждають на депресію, а також їхні сім'ї та медичні працівники часто не беруть до уваги фізичні ознаки та симптоми депресії. В одному випадку дослідники виявили, що проблеми зі сном, втома та занепокоєння про здоров'я є надійними індикаторами депресії у людей похилого віку. Але вони виявили, що ці ознаки зазвичай і хибно ігноруються як природна частина старіння.

Депресія збільшує ризик фізичних захворювань

На жаль, при психологічних розладах значно вищий ризик виникнення інших захворювань і станів, наприклад, за рахунок підвищення рівня гормонів стресу, таких як кортизол або адреналін.

Це впливає на імунну систему, через що організму стає важче боротися з інфекцією. Депресія також пов'язана з хворобами серця та підвищеним ризиком зловживання психоактивними речовинами.

Вважається, що багато фізичних змін, викликаних депресією, такі як безсоння або недолік глибокого сну, послаблюють імунну систему. Це може посилити наявні захворювання.

Своєю чергою, фізичні зміни, спричинені депресією або хронічним захворюванням, можуть спровокувати чи посилити депресію. Всі ці зміни можуть призвести до порочного кола, яке важко розірвати без лікування як депресії, так і будь-яких інших захворювань.

Які захворювання часто виникають разом із депресією:

Гострі серцево-судинні захворювання

Ішемічна хвороба серця

Хвороба Паркінсона

Аутоімунні захворювання, такі як розсіяний склероз або вовчак

ВІЛ/СНІД

Рак

Діабет

Хвороба нирок

Артрит

Депресія збільшує ризик деяких із цих захворювань, але не завжди. Наприклад, немає жодних доказів на підтримку того, що депресія призводить до раку, хоча ці два захворювання часто співіснують.

Водночас важливо знати, що депресія не є неминучим результатом серйозних захворювань, таких як рак та ВІЛ, і що її не можна контролювати.

Як депресія впливає протягом хвороби після того, як ви захворіли? По-перше, у вас більше шансів отримати ускладнення. Це може бути правдою, тому що депресія посилює фізичні зміни у вашому мозку та тілі.

Наприклад, якщо у вас вже є захворювання серця, вищий рівень гормонів стресу може ускладнити вашому організму необхідне відновлення тканин.

Депресія також може утруднити дотримання інструкцій, прийом ліків або дотримання інших аспектів лікування. Біль, характерний для депресії, також може ускладнити лікування депресії. Це означає, що люди з хронічним болем, як правило, мають найгірші наслідки депресії.