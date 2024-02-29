Депресія не накриє з головою: які 7 звичок значно знижують ризик її розвитку

Дослідники з Кембриджського університету з'ясували, які сім звичок людини можуть вплинути на депресію. Дотримання цих звичок допомагає знизити як ризик розвитку депресії, а і її негативних наслідків.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), депресією страждає приблизно один з 20 дорослих у всьому світі. Ця підступна хвороба може мати руйнівні наслідки для життя людей, змінюючи їх благополуччя.

Дослідники з Кембриджського університету вирішили з'ясувати, чи певні повсякденні звички можуть впливати на ризик депресії. Вони склали список із 7 факторів, які дозволяють запобігти цьому захворюванню.

Зменште ризик депресії

Хоча на депресію впливають фактори, що знаходяться поза нашим контролем, такі як генетика, структура мозку, імунна та метаболічна системи, спосіб життя також може впливати на це захворювання.

Так, дослідники з Кембриджського університету за дев'ять років вивчили звички майже 290 000 осіб, у 13 000 з яких було діагностовано депресію.

Вони прагнули розкрити основні механізми, які пов'язують спосіб життя з депресією. Потім вони визначили сім навичок, які можуть допомогти знизити ризик депресії.

7 звичок, які можуть знизити ризик депресії

Гарний сон: отримання достатньої кількості якісного сну знижує ризик депресії на 22%. Тому дуже важливо забезпечити регулярний та якісний сон.

Помірне вживання алкоголю: помірне вживання алкоголю знижує ризик депресії на 11%. Це означає, що важливо стежити за вживанням алкоголю та не зловживати ним.

Поживна дієта: прийняття здорового харчування знижує ризик депресії на 6%. Вибирайте збалансовану дієту, багату овочами, фруктами та необхідними поживними речовинами.

Регулярна фізична активність: регулярні фізичні вправи є потужною протиотрутою від депресії, знижуючи ризик на 14%. Займайтеся фізичною активністю, яка вам подобається, хай то ходьба, біг, йога чи танці.

Утримання від куріння: відмова від куріння може знизити ризик депресії на 20%.

Малорухливий та помірний спосіб життя: Якщо ви проводите занадто багато часу сидячи, це може збільшити ризик депресії. Важливо підтримувати помірний рівень активності протягом дня.

Активне соціальне життя: часті соціальні взаємодії знижують ризик депресії на 18%. Розвивайте здорові соціальні відносини та підтримуйте сильну мережу підтримки.

"Хоча наша ДНК може збільшити ризик депресії, ми показали, що здоровий спосіб життя потенційно важливіший", - наголошує професор Барбара Саакян з Кембриджського університету.