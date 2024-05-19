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Депресія чи просто поганий настрій: психологи пояснили, як розрізнити ці стани

Як розрізнити депресію та поганий настрій (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Українці постійно перебувають у тривозі через війну. Цей стан може легко перейти у депресію, але іноді люди не розпізнають вчасно, бо думають, що це просто поганий настрій.

Про те, як розрізнити депресію та поганий настрій, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Центру психології та розвитку "Київський Дворик" в Instagram.

Як відрізнити депресію від поганого настрою

"Уявлення про те, що депресія - це стан, коли людині просто сумно, абсолютно неправильне. Звичайно, пригнічений стан є частиною депресивного розладу, але депресія не обмежується лише ним", - кажуть психологи.

Одна із найголовніших відмінностей депресії від поганого настрою - тривалість. При депресії пригніченість присутня щонайменше два-три тижні. 

"Коли у людини поганий настрій, то вона виконує домашні справи та доглядає за собою через силу. А при депресії людині не вистачає сил на найпростіші дії - їй складно навіть почистити зуби", - пояснюють фахівці.

При поганому настрої людина може відволіктись на якісь справи і відчути покращення. А при депресії не допомагають навіть сон, розваги і відпустка.

Людина у поганому настрої може виговоритися другу і їй стане легше, а людина з депресією думає, що її ніхто не зрозуміє і навіть засудить за це.

При депресії треба звертатись за кваліфікованою допомогою (фото: Freepik)

"Коли є просто поганий настрій, то улюблені книги, фільми і музика здатні його покращити. А при депресії захоплення людини більше не приносять їй задоволення", - кажуть психологи.

У поганому настрої людина розуміє, що відчуває сум, злість і напругу, чи смуток, а при депресії людині здається, що вона нічого не відчуває і всередині у неї порожнеча.

"Людина прагне підтримки близьких, коли має поганий настрій, а коли є депресія, то людина прагне ізолюватись, не хоче нікого бачити", - зазначають фахівці.

Депресія також проявляється фізично - при ній людина втрачає апетит, виникають проблеми зі сном, погіршується загальне самопочуття. Натомість при поганому настрої фізичний стан людини не страждає.

При наявності ознак депресії людині потрібно звернутись за кваліфікованою допомогою, не зволікаючи.

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