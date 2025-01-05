Денисенко висловилася про сексуальні домагання в українському кіно

Зірка українських серіалів Наталка Денисенко зізналася, чи зіштовхувалася у театрі або кіно з випадками харасменту.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю акторки Апострофу.

Зі слів артистки, на щастя, досвіду, пов’язаного з сексуальними домаганнями в її бік, у неї немає.

"Думаю, це багато в чому завдяки тому, що завжди чітко окреслюю свої кордони і не боюся висловлювати свою думку. Якщо мені щось не подобається - як, наприклад, погляд чи коментар, - я одразу на це реагую. Найчастіше роблю це з гумором, бо вважаю, що навіть у делікатних ситуаціях можна знайти спосіб поговорити без конфлікту", - сказала Денисенко.

Наталка Денисенко (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Наталка каже, що важливо вміти відстоювати свої кордони. Це стосується як жінок, так і чоловіків.

"Нам усім потрібно вчитися розуміти свої межі та вміти їх захищати, навіть у дрібницях. Однак я розумію, що проблема харасменту існує, і вона не обмежується лише театром чи кіно. Неприємні історії зустрічаються у будь-якій сфері, і саме тому так важливо знати хоча б базові правила комунікації та поваги до інших", - зазначила зірка.

Останній секс-скандал в українському кіно

У 2021 році розгорівся скандал навколо актора Володимира Талашка, зірки фільму "В бій ідуть одні старики'". Студентки університету ім. Карпенка-Карого звинуватили актора в сексуальних домаганнях, стверджуючи, що викладач запрошував їх до себе додому під приводом допомоги в кар'єрі, фотографував оголеними та намагався схилити до інтимних стосунків.

Талашко заперечував усі звинувачення, однак у листопаді 2021 року за власним бажанням пішов з університету.

Взимку 2023 року поліція оприлюднила результати розслідування, за якими актор був визнаний невинним через відсутність доказів.

Володимир Талашко (facebook.com/vladimir.talashko)

Наприкінці 2024-го акторка Тетяна Малкова розповіла про домагання з боку актора, коли вона вступала до театрального вишу.

Пізніше з подібними заявами виступила ще одна артистка, Олена Лавренюк, яка зазначила, що у всіх дівчат з тодішнього кола її оточення була "одна й та сама історія".