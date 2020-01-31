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Деньги за воздух: украинцев возмутила история с платежкой за газ

STYLERЖизнь    31.01.2020 - 12:52
Деньги за воздух: украинцев возмутила история с платежкой за газ
Платежка за газ (фото: коллаж РБК-Украина)

Украинцев удивила платежка за доставку газа, которым не пользовались

Платежка за газ сильно удивила жителя Винницкой области Вадима Когута, который построил новый дом и газом еще не пользовался. В доме никто еще не живет, но в 2020 году пришла платежка, в которой указана сумма в размере 385 гривен за транспортировку газа.

В платежке также говорится о том, что за доставку газа в год нужно заплатить 4630,6 гривен. Вадим очень возмущен, ведь дом хоть и построен в 2018 году и к нему провели газ, но он им еще ни разу не пользовался, потому что не живет в доме, и только делает ремонт.

Мужчина записал видеоролик, в котором показал новую платежку и счетчик, на котором видно, что газ не использовался. Он также продемонстрировал свой котел, который пока стоит без дела.

Вадим Когут рассказал о платежке за газ (видео: facebook.com/Вадим Когут)

Вадим также отметил, что банки пока не принимают оплату за доставку газа. При этом в газовой компании также не взяли деньги и заявили, что они таких платежей пока что не принимают.

Видеоролик Вадима был опубликован вчера, 30 января, и уже собрал 4,6 тысячи комментариев. Этим видео поделилось 125 тысяч человек. Вот, что пишут возмущенные пользователи сети:

  • Таблица умножения на ноль нашим министрам не знакома! Господа министры, (а лучше монстры) изучите таблицу на ноль или меняйте формулу по транспортировке газа!!!
  • Позвоните на горячую линию Урядова Служба. Расскажите ситуацию. Номер телефона посмотрите в интернете по вашей области;
  • Возможно, обратиться в суд? У Вас есть факты, что вы не пользуетесь газом;
  • Адвокат, суд и волокита с государством. Другого выхода не видно.

Деньги за воздух: украинцев возмутила история с платежкой за газ

Деньги за воздух: украинцев возмутила история с платежкой за газ

Деньги за воздух: украинцев возмутила история с платежкой за газ

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