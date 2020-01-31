Деньги за воздух: украинцев возмутила история с платежкой за газ

Платежка за газ (фото: коллаж РБК-Украина)

Украинцев удивила платежка за доставку газа, которым не пользовались

Платежка за газ сильно удивила жителя Винницкой области Вадима Когута, который построил новый дом и газом еще не пользовался. В доме никто еще не живет, но в 2020 году пришла платежка, в которой указана сумма в размере 385 гривен за транспортировку газа.

В платежке также говорится о том, что за доставку газа в год нужно заплатить 4630,6 гривен. Вадим очень возмущен, ведь дом хоть и построен в 2018 году и к нему провели газ, но он им еще ни разу не пользовался, потому что не живет в доме, и только делает ремонт.

Мужчина записал видеоролик, в котором показал новую платежку и счетчик, на котором видно, что газ не использовался. Он также продемонстрировал свой котел, который пока стоит без дела.

Вадим Когут рассказал о платежке за газ (видео: facebook.com/Вадим Когут)

Вадим также отметил, что банки пока не принимают оплату за доставку газа. При этом в газовой компании также не взяли деньги и заявили, что они таких платежей пока что не принимают.

Видеоролик Вадима был опубликован вчера, 30 января, и уже собрал 4,6 тысячи комментариев. Этим видео поделилось 125 тысяч человек. Вот, что пишут возмущенные пользователи сети:

Таблица умножения на ноль нашим министрам не знакома! Господа министры, (а лучше монстры) изучите таблицу на ноль или меняйте формулу по транспортировке газа!!!

Позвоните на горячую линию Урядова Служба. Расскажите ситуацию. Номер телефона посмотрите в интернете по вашей области;

Возможно, обратиться в суд? У Вас есть факты, что вы не пользуетесь газом;

Адвокат, суд и волокита с государством. Другого выхода не видно.

Скриншоты с Facebook