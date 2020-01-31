Деньги за воздух: украинцев возмутила история с платежкой за газ

Украинцев удивила платежка за доставку газа, которым не пользовались
Платежка за газ сильно удивила жителя Винницкой области Вадима Когута, который построил новый дом и газом еще не пользовался. В доме никто еще не живет, но в 2020 году пришла платежка, в которой указана сумма в размере 385 гривен за транспортировку газа.
В платежке также говорится о том, что за доставку газа в год нужно заплатить 4630,6 гривен. Вадим очень возмущен, ведь дом хоть и построен в 2018 году и к нему провели газ, но он им еще ни разу не пользовался, потому что не живет в доме, и только делает ремонт.
Мужчина записал видеоролик, в котором показал новую платежку и счетчик, на котором видно, что газ не использовался. Он также продемонстрировал свой котел, который пока стоит без дела.
Вадим Когут рассказал о платежке за газ (видео: facebook.com/Вадим Когут)
Вадим также отметил, что банки пока не принимают оплату за доставку газа. При этом в газовой компании также не взяли деньги и заявили, что они таких платежей пока что не принимают.
Видеоролик Вадима был опубликован вчера, 30 января, и уже собрал 4,6 тысячи комментариев. Этим видео поделилось 125 тысяч человек. Вот, что пишут возмущенные пользователи сети:
Скриншоты с Facebook