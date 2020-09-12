Деньги вместо "пакетов малыша": как украинцам получить выплаты и что можно купить

Монетизация "пакета малыша" в Украине с сентября 2020 года позволила родителям получить денежную компенсацию единовременного пособия на рождение ребенка, вместо самих детских товаров. Так украинцы смогут самостоятельно закупать необходимое для новорожденного.

Средства будут поступать на специальную банковскую карточку, а потратить их можно только на конкретные товары и лишь в определенных магазинах. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Родители будут получать 5 тысяч гривен вместо бэби-боксов. Только вот деньги еще не начали начислять на карточки - в Минсоцполитики обещают, что средства будут перечислены совсем скоро.

Согласно пилотному проекту, деньги на карту вместо "пакета" в роддоме будут выдавать до конца 2021 года.

Как получить карточку для выплат помощи на ребенка

Для оформления денежных выплат "пакет малыша" родители должны сначала в банке оформить спецкарточку,

затем принести в свое местное управление социальной защиты копии документов и написать заявление,

после этого в управлении соцзащиты уже можно оформить монетизацию "пакета малыша".

Что и где можно купить за денежную помощь на младенца

Когда на карточку поступят средства, их можно потратить на детские вещи или средства гигиены для мамы в специально отведенных магазинах.

Перечень таких магазинов опубликован на сайте Минсоцполитики.

Всего можно закупиться в трех онлайн-магазинах и еще в нескольких реальных, но это только в Киеве, Виннице и Бобринце под Кропивницким.

Перечень магазинов постепенно будет увеличиваться.

Какие вещи входят в "пакет малыша"

Сейчас в отдельные регионы страны завершают привозить бэби-боксы. В них родителям для ребенка передают одеяло, полотенце, пеленки, комбинезон и развивающий коврик - в целом это 30 позиций для мамы и малыша

Стоимость такого "пакета малыша" обходится государству в 3820 гривен.

Украинцы, которые в 2020 году не получили "пакет" в натуральном виде, могут обратиться за денежной компенсацией в течение 12 месяцев со дня рождения ребенка.

Видео: Родителям начали выдавать карточки для выплат на ребенка вместо "пакета малыша"

Ранее сообщалось, что в Минсоцполитики не исключают возвращение "пакетов малыша" вместо выплат.

Напомним, недавно в Украине обновили порядок выплаты и размер соцпомощи, а также оптимизировали процесс.