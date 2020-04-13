Деньги брали в долларах: украинцы рассказали об обсервации в Ворзеле

Карантин в Украине из-за коронавируса введен 12 марта, и продлен до 24 апреля. В условиях карантина украинцев, приезжающих из-за рубежа, отправляют на обсервацию. Украинцы, которые 11 апреля прилетели из ОАЭ и были размещены в санатории "Украина" в Ворзеле Киевской области, рассказали об условиях проживания.

По словам Дмитрия и Ксении, которые работали в ОАЭ, а сейчас находятся на обсервации в Ворзеле, главная причина их недовольства – обсервация оказалась платной, и они до последнего не знали о стоимости проживания и питания.

При этом они считают, что цены на питание сильно завышены и не соответствуют качеству. При этом о стоимости обсервации им точно никто ничего не говорил. В Абу-Даби им дали листок, где говорилось, что обсервация будет платная, но цен указано не было. Об этом сообщает ТСН.

Чтобы заселиться в санаторий люди ждали около пяти часов. У людей просто не было денег, либо были только в иностранной валюте и директор санатория брала деньги в долларах и евро. Квитанции или чеки об оплате им никто не предоставил.

"У меня лично было в кармане 100 долларов, которые я отдал директору и еще остался должен 9 долларов, поскольку проживание за 14 дней стоит 109 долларов, а питание отдельно еще 280 долларов", - рассказал Дмитрий.

Он также добавил, что считает платную обсервацию незаконной и хочет вернуть деньги за проживание.

"Впечатление, что на нас просто хотят нажиться, потому что цены очень завышены. Питание здесь отдельная тема: в день стоит 300 гривен, но порции очень маленькие, качество плохое. Персонал санатория неприветливый и насмехается над нами, что якобы деньги на ОАЭ были, а теперь на проживания нет. Директор заявила, что если средств нет, "идите на улицу, идите на нары". Это ее слова, я просто цитирую", - пожаловалась Ксения.

Украинцы также рассказали о плохих условиях проживания. В комнате было очень холодно, отопление и горячая вода отсутствовала. Но сейчас ситуация немного стала лучше. При этом никому из людей не сделали тесты на COVID-19.

Согласно правил, которые раздали в санатории всем украинцам на обсервации, указано, что им должны дважды в день мерять температуру, но этого не делают.

Дмитрий отметил, что люди не против обсервации, но они будут требовать справедливого отношения к себе и лучших условий.

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