День вышиванки: в чем пришли женщины-нардепы в Раду (фото)

Сегодня, 20 мая, в Украине праздную День вышиванки. Традиционно на третий четверг последнего месяца весны украинцы надевают на работу свои вышиванки.
Стоить отметить, что женщины-политики присоединились к празднованию и пришли в Раду в национальных нарядах.
Глава партии "Голос" Кира Рудык выбрала синее платье-вышиванку с белым узором.
Фото: Кира Рудык в вышиванке (Styler)
Нардеп от партии "Голос" Инна Совсун пришла в Раду в классическом варианте вышиванки с объемными рукавами.
Фото: Инна Совсун, Кира Рудык и Ярослав Железняк (facebook.com/zheleznyak.y)
Народный депутат и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко надела длинное платье-вышиванку, расшитое разноцветными узорами. Кроме того, она сделала косу.
Фото: Юлия Тимошенко в вышиванке (facebook.com/yan.dobronosov)
Народный депутат от группы "За майбутнє" Анна Скороход специально на своей странице в Facebook опубликовала видеообращение, в котором поздравила украинцев с Днем вышиванки.
Она выбрала черно-белую вышиванку. К своему образу она также подобрала яркую помаду и распустила волосы.
Нардеп от партии "Слуга народа" Оксана Дмитриева пришла в Раду в вышиванке в пастельных тонах. На рукавах и в зоне декольте вышиты красивые цветы.
Фото: Оксана Дмитриева в вышиванке (facebook.com/yan.dobronosov)
Народный депутат от партии "Слуга народа" Леся Забуранна выбрала для праздничного дня красную вышиванку с пышными рукавами.
Фото: Леся Забуранна в вышиванке (facebook.com/yan.dobronosov)
Напомним, нардеп от "Слуги народа" Ирина Аллахвердиева пришла в Верховную Раду с новой дорогой сумочкой, цена которой превышает 70 тысяч гривен.
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