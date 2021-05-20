UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

День вышиванки: в чем пришли женщины-нардепы в Раду (фото)

Автор: Роман Мирончук

Сегодня, 20 мая, в Украине праздную День вышиванки. Традиционно на третий четверг последнего месяца весны украинцы надевают на работу свои вышиванки.

Стоить отметить, что женщины-политики присоединились к празднованию и пришли в Раду в национальных нарядах.

Глава партии "Голос" Кира Рудык выбрала синее платье-вышиванку с белым узором.

Фото: Кира Рудык в вышиванке (Styler)

Нардеп от партии "Голос" Инна Совсун пришла в Раду в классическом варианте вышиванки с объемными рукавами.

Фото: Инна Совсун, Кира Рудык и Ярослав Железняк (facebook.com/zheleznyak.y)

Народный депутат и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко надела длинное платье-вышиванку, расшитое разноцветными узорами. Кроме того, она сделала косу.

Фото: Юлия Тимошенко в вышиванке (facebook.com/yan.dobronosov)

Народный депутат от группы "За майбутнє" Анна Скороход специально на своей странице в Facebook опубликовала видеообращение, в котором поздравила украинцев с Днем вышиванки.

Она выбрала черно-белую вышиванку. К своему образу она также подобрала яркую помаду и распустила волосы.

Нардеп от партии "Слуга народа" Оксана Дмитриева пришла в Раду в вышиванке в пастельных тонах. На рукавах и в зоне декольте вышиты красивые цветы.

Фото: Оксана Дмитриева в вышиванке (facebook.com/yan.dobronosov)

Народный депутат от партии "Слуга народа" Леся Забуранна выбрала для праздничного дня красную вышиванку с пышными рукавами.

Фото: Леся Забуранна в вышиванке (facebook.com/yan.dobronosov)

Напомним, нардеп от "Слуги народа" Ирина Аллахвердиева пришла в Верховную Раду с новой дорогой сумочкой, цена которой превышает 70 тысяч гривен.

Мы также писали о том, что в Раде устроили парад брендов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины КиевВерховная Рада