День вышиванки: в чем пришли женщины-нардепы в Раду (фото)

Глава партии "Голос" Кира Рудык выбрала синее платье-вышиванку с белым узором.

Фото: Кира Рудык в вышиванке (Styler)

Нардеп от партии "Голос" Инна Совсун пришла в Раду в классическом варианте вышиванки с объемными рукавами.

Фото: Инна Совсун, Кира Рудык и Ярослав Железняк (facebook.com/zheleznyak.y)

Народный депутат и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко надела длинное платье-вышиванку, расшитое разноцветными узорами. Кроме того, она сделала косу.

Фото: Юлия Тимошенко в вышиванке (facebook.com/yan.dobronosov)

Народный депутат от группы "За майбутнє" Анна Скороход специально на своей странице в Facebook опубликовала видеообращение, в котором поздравила украинцев с Днем вышиванки.

Она выбрала черно-белую вышиванку. К своему образу она также подобрала яркую помаду и распустила волосы.

Нардеп от партии "Слуга народа" Оксана Дмитриева пришла в Раду в вышиванке в пастельных тонах. На рукавах и в зоне декольте вышиты красивые цветы.

Фото: Оксана Дмитриева в вышиванке (facebook.com/yan.dobronosov)

Народный депутат от партии "Слуга народа" Леся Забуранна выбрала для праздничного дня красную вышиванку с пышными рукавами.

Фото: Леся Забуранна в вышиванке (facebook.com/yan.dobronosov)