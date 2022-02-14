День святого Валентина 2022 принесет любовные неудачи этим знакам Зодиака

Гороскоп на февраль 2022 мы ждем с нетерпением, а особенно любовный. Ведь в последний месяц зимы нас ждет День святого Валентина, который многие проведут с любимыми, кто-то сам с собой, кто-то с друзьями, а кое-кто, согласно астрологическому прогнозу на 14-е февраля рискует пережить фиаско - полный крах всех амурных надежд.

Близнецы

Астрологи говорят, что 14 февраля 2022 года Близнецы могут неожиданно растерять присущую им беззаботность и веселость. Причина вашей грусти может быть в личных обстоятельствах, которые заставят быть более сдержанными.

Дева

День святого Валентина Девы могут использовать для того, чтобы поставить точки там, где до сих пор стояли запятые. 14 февраля звезды сложатся так, что вам очень легко дадутся решения по отсечению ненужных и изживших себя отношений. Возможно, это к лучшему. Но пока что настроение такой поворот вам точно подпортит.

Весы

Астрологи уверены, что решительность и смелость помогут вам растопить даже самые холодные сердца, победить в любом соперничестве. При этом есть большой риск переборщить с напором, а то и до агрессии можно скатиться. Не рискуйте и сдерживайтесь.