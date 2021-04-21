В день рождения Елизаветы II показали ее лучший и "самый ненавистный" портреты
21 апреля королева Елизавета II отмечает день рождения. Ей исполняется 95 лет.
Это ее первый днем рождения без любимого мужа принца Филиппа, который умер 9 апреля 2021 года, не дожив несколько месяцев до своего 100-летнего юбилея.
Сейчас королева находится в трауре, поэтому все традиции, связанные с празднованием ее 95-летия во дворце отменены.
Мы решили рассказать вам интересные факты из жизни Елизаветы II и показать ее портреты, которые сама королева считала лучшим и худшим. Все это - в материале Styler ниже.
Любимый портрет королевы
Королева за почти 70 лет пребывания на престоле позировала для более 130 художников.
Но ее самым любимым портретом является работа итальянского мастера Пьетро Аннигони, которая вышла из-под его кисти в 1955 году.
На этом портрете 28-летняя Елизавета II, одетая в мантию Ордена Подвязки, выглядит, как пишут британские СМИ, "несколько отстраненно и величественно".
Любимый портрет Елизаветы II (artuk.org)
Добавим, что романтический портрет молодой Елизаветы II - одна из самых известных работ Аннигони.
А впоследствии, в 1969 году, художник по заказу Национальной портретной галереи сделал еще один портрет королевы.
Второй портрет Елизаветы II, сделанный Аннигони (npg.org.uk)
Этот портрет не понравился Елизавете II больше всего
А вот больше всего не понравилась королеве работа британского живописца и одного из величайших портретистов 20 века Люсиана Фрейда. Эту карикатурную картину 2001 года, говорят в окружении королевы, она называет "ненавистной".
На портрете у Елизаветы довольно суровое выражение лица, а ее черты лица переданы в точнейших деталях.
Этот "карикатурный" портрет не нравится Елизавете II (wikiart.org)
Интересные факты из жизни Елизаветы II, о которых мало кто знает
- В свое время королева сказала своему старшему внуку Уильяму "порвать книгу правил" и устроить свадьбу с Кейт Миддлтон, которую они с ней сами желают
- Маленькой Елизавета называла себя "Тиллабет", "Лизабет" и "Лиллибет"
- Страсть королевы к лошадям началась в возрасте трех с половиной лет
- Черными чернилами королева подписывает официальные документы, а зелеными - письма родственникам или друзьям
- Елизавета II вошла в историю как первый британский монарх, посетивший Папу Римского в Ватикане. Это произошло в 1961 году
- В 1981 году на королеву во время ее визита в Новую Зеландию совершили покушение
- Елизавета была очарована космическими путешествиями с тех пор, как познакомилась с Юрием Гагариным
- Королева любит камин в своей гостиной Букингемского дворца. Но чтобы развести огонь нужно аж 5 слуг
- Хотя королева известна своими стильными шляпами, но никогда не надевает их после 18:00
- Елизавета II является большой поклонницей эскизного комедийного шоу "Моркамб и Мудрый" (The Morecambe & Wise Show)
- Королева ежегодно встречает 9 тыс. людей на своих четырех вечеринках в летнем саду в Букингемском дворце, а также еще 4 тыс. - в Шотландии
- Она намеренно носит одежду ярких цветов, чтобы выделяться из толпы
- Одна из ближайших спутниц королевы - Софи, графиня Уэссекская - жена принца Эдварда, младшего сына Елизаветы II
- За время своего правления королева прислала около 110 тыс. телеграмм и поздравительных сообщений людям, достигшим 100 лет
Ранее мы писали, что принц Гарри сделал непростой выбор между Меган Маркл и Елизаветой II.