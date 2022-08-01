Не демонизируйте продукты: диетолог объяснила, почему сахар для организма не так уж и вреден

Миф 1

Враг фигуры вовсе не сладкое. Нужно не уничтожить его в рационе, а подружиться с ним и правильно употреблять. Первая пища новорожденного ребенка - это молоко матери, которое содержит лактозу и в ней есть сахар.

Первые вкусовые ощущения связаны со сладостью и часто это ассоциируется у человека в любом возрасте с теплом и удовольствием. При потреблении сладкого мы чувствуем выброс дофамина и гормональный отклик тела на детские воспоминания.

Фундамент отношений со сладким нужно закладывать у себя в голове. Нужно определиться, что именно вы считаете сладким - булочки, десерты или печенье. Вам не нужен полный отказ от мучного и сладкого - нужно избавиться от негативных установок в собственной голове.

"Не демонизируйте продукты. При здоровых взаимоотношениях с едой никто не исключает сладкое из рациона питания. Важно адекватное отношение к еде. Если у человека нарушено пищевое поведение, то у него может возникнуть ожирение, инсулинорезистентность или диабет 2-го типа. Но виной тому является не сахар и не какой-то конкретный продукт. Ответ в здоровом образе жизни и правильно сформированных тарелках", - утверждает специалист.

Углеводы существуют в нескольких формах, в том числе и в виде сахаров, которые встречаются во многих продуктах. Например, фруктоза в фруктах, лактоза в молоке. Столовый сахар, он же сахароза, содержится в сахарном тростнике, сахарной свекле и кленовом сиропе. А глюкоза и фруктоза есть в меде.

Если употреблять сладкие продукты в меру, то польза от сахара будет ощутимой.

Миф 2

Если правильно составить рацион и подобрать питание, то место для сладкого найдется всегда. Не стоит бояться того, что вписывается в дневную норму. Если человек употребляет недостаточно углеводов, то он потом их компенсирует за счет сладкого.

Доктор объясняет, что нужно наладить рацион и пищевую тарелку, и при выборе сладкого нет полезного или вредного - нужно есть то, что станет источником радости.

Лучше сразу купить то, что хочется и съесть то, что требует организм. Иначе потребность в том, что "хочется" не будет удовлетворена и результатом станет срыв.

"Отсутствие базовых знаний биохимии создает демонизацию сахара. Потом мы слышим мифы о том, что целлюлит или сахарный диабет вызван тем, что человек ест десерты. Всегда проблемы со сладким идут от ваших отношений с едой. Если неправильно составлена тарелка, то целью организма будет поиск углеводов в другом виде, в том числе и в непомерном количестве сахара", - подчеркнула эксперт.

Миф 3

Разберитесь в себе, потому что продукты - невиновны, они разрешены при любой патологии. Вопрос в количестве, регулярности и отношении к еде.

Если поедание сладкого превращается в зависимость или заедание стресса - то это проблема, которую нужно разбирать с психологом, а не через запреты.

Срывы, расстройство пищеварения, выброс кортизола - никак не связаны со здоровым образом жизни и не приведут к нормальному обмену веществ.

Эксперт считает, что нужно перестать запрещать себе есть. Тогда в голове появится ответ, почему можно что-то делать и причина проблемы исчезнет.

"Хотя в детстве и говорили наоборот, диетологи считают, что хорошая привычка - не доедать до конца. Вы едите десерт после основного приема пищи, вы его попробовали, поняли вкус, наелись и все, этого достаточно. Необязательно доедать, если организм говорит "стоп". Главное - не отказывайтесь от любимого продукта полностью", - подчеркнула доктор Толстикова.

Миф 4

Полный отказ от сахара - то не просто сложная миссия, но и не самое полезное решение. Влияние сахара на организм может быть положительным.

Люди порой после отказа сахара сообщают о негативных побочных эффектах - головные боли, усталость, перепады настроения.

Ученые полагают, что это связано с тем, как организм реагирует на сладкие продукты, и с биологией "награды".

Кроме улучшения вкуса и ощущения во рту продуктов с высоким содержанием сахара, он оказывает глубокое биологическое воздействие на мозг. Сахароза активирует рецепторы сладкого во рту и это приводит к выбросу дофамина в кровь. А дофамин - химическое вещество, которое передает сообщения между нервами в головном мозге.

Награда управляет нашим поведением - мы вынуждены повторять действия, которые вызывают выброс дофамина. Дофамин заставляет нас искать пищу, например - вредную еду.

Сахар оказывает на нас сильное влияние и полный отказ от него, по данным некоторых исследований, может вызвать психические и физические симптомы - депрессию, тревогу, спутанность сознания, тягу к сладкому, головные боли, усталость и головокружение.

Кроме того, дофамин регулирует гормональный контроль, тошноту, рвоту и тревогу. Если удалить сахар из рациона, в мозгу произойдет снижение эффектов дофамина и это начнет мешать нормальной работе организма.

"Если вы хотите сократить потребление сахара в вашем рационе - вам важно не исключать его полностью и наладить взаимоотношения с тем, что вы съедаете за день, а не только с десертом. Важно признать, что сахар не является плохим сам по себе, его следует употреблять в умеренных количествах параллельно со здоровым питанием и правильным мышлением", - резюмировала доктор.