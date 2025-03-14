Дем'ян Ганул постійно отримував погрози: його сестра розкрила причину вбивства

Як розповіла родичка загиблого, перед трагедією Дем'ян отримував погрози за свою проукраїнську позицію.

"Йому постійно погрожували, постійно. Я не знаю людини, яка б більше за Дем'яна любила Україну. Його вбили за те, що він був патріотом, за те, що відстоював Україну", - повідомила дівчина.

Сам Ганул раніше теж розповідав про погрози. Відомо, що одеський активіст ще у липні минулого року звертався до Служби Безпеки України та правоохоронних органів з проханням забезпечити йому захист. Він заявляв, що росіяни оприлюднили в мережі дані про його рідних та навіть призначили нагороду до 10 тисяч доларів за напад на нього. У Росії суд також заочно заарештував волонтера за кількома статтями Кримінального кодексу.

Дем'ян неодноразово ставав жертвою нападів. У 2020-му йому спалили авто на СТО, згодом обстріляли машину біля села Визирка. Того ж року розбили транспорт битками. У травні 2023-го в Одесі на Ганула скоїли напад особи у військовій формі. Поліція тоді відкрила кримінальне провадження, а військове командування розпочало службове розслідування.

Дем'ян Ганул (фото: фото: instagram.com/demian.ganul)

Що відомо про Дем'яна Ганула

Дем'ян - український громадський діяч, волонтер, блогер, зоо- та екозахисник. Він заснував організацію "Вуличний фронт", брав участь в Революції гідності та активно протистояв проросійським силам в Одесі, зокрема 2 травня 2014 року. Також з 2014-го по 2016-й був керівником одеського Правого Сектору.

Ганул неодноразово виступав проти незаконних забудов, за повернення Літнього театру в Одесі громаді, а також демонтажу пам’ятників радянським діячам. Також займався волонтерською діяльністю, допомагаючи ЗСУ. У активіста залишилися дружина Жанна та чотиримісячна донька Софія.

Дем'яна Ганула вбили в Одесі - деталі

Про смерть Дем'яна Ганула стало відомо 14 березня. Невідомий чоловік застрелив волонтера в Приморському районі Одеси. Повідомлення про напад надійшло до служби 102 близько 10:30. Правоохоронні органи ведуть слідство та розшукують підозрюваного, який втік з місця злочину. Йому інкримінують п. 11 ч. 2 ст. 115 - умисне вбивство на замовлення.

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