Дем'ян Ганул постійно отримував погрози: його сестра розкрила причину вбивства

В Одесі 14 березня посеред вулиці застрелили відомого українського активіста та волонтера Дем'яна Ганула. Поки поліція ловить нападника за статтею про умисне вбивство на замовлення, сестра загиблого розкрила нові деталі справи.

Як розповіла родичка загиблого, перед трагедією Дем'ян отримував погрози за свою проукраїнську позицію.

"Йому постійно погрожували, постійно. Я не знаю людини, яка б більше за Дем'яна любила Україну. Його вбили за те, що він був патріотом, за те, що відстоював Україну", - повідомила дівчина.

Сам Ганул раніше теж розповідав про погрози. Відомо, що одеський активіст ще у липні минулого року звертався до Служби Безпеки України та правоохоронних органів з проханням забезпечити йому захист. Він заявляв, що росіяни оприлюднили в мережі дані про його рідних та навіть призначили нагороду до 10 тисяч доларів за напад на нього. У Росії суд також заочно заарештував волонтера за кількома статтями Кримінального кодексу.

Дем'ян неодноразово ставав жертвою нападів. У 2020-му йому спалили авто на СТО, згодом обстріляли машину біля села Визирка. Того ж року розбили транспорт битками. У травні 2023-го в Одесі на Ганула скоїли напад особи у військовій формі. Поліція тоді відкрила кримінальне провадження, а військове командування розпочало службове розслідування.

Дем'ян Ганул (фото: фото: instagram.com/demian.ganul)

Що відомо про Дем'яна Ганула

Дем'ян - український громадський діяч, волонтер, блогер, зоо- та екозахисник. Він заснував організацію "Вуличний фронт", брав участь в Революції гідності та активно протистояв проросійським силам в Одесі, зокрема 2 травня 2014 року. Також з 2014-го по 2016-й був керівником одеського Правого Сектору.

Ганул неодноразово виступав проти незаконних забудов, за повернення Літнього театру в Одесі громаді, а також демонтажу пам’ятників радянським діячам. Також займався волонтерською діяльністю, допомагаючи ЗСУ. У активіста залишилися дружина Жанна та чотиримісячна донька Софія.

Дем'яна Ганула вбили в Одесі - деталі

Про смерть Дем'яна Ганула стало відомо 14 березня. Невідомий чоловік застрелив волонтера в Приморському районі Одеси. Повідомлення про напад надійшло до служби 102 близько 10:30. Правоохоронні органи ведуть слідство та розшукують підозрюваного, який втік з місця злочину. Йому інкримінують п. 11 ч. 2 ст. 115 - умисне вбивство на замовлення.

Вас також може зацікавити: