В деле кровавого ДТП с Зайцевой произошли изменения: все детали

Сегодня, 22 октября, Киевский районный суд удовлетворил прошение Василия Зайцева по поводу снятия ареста автомобиля Lexus, на котором Алена Зайцева была в момент резонансного ДТП. Об этом сообщает издание KHARKIV Today, которое ссылается на адвоката потерпевших Дмитрия Марцоня.

Марцонь выступал против удовлетворения ходатайства. Он рассказал, что основания для этого были. По его мнению, они специально проигнорировали требования закона, чтобы не поднимать резонанс.

В отношении следствия открыто новое уголовное производство в ГБР. И этот автомобиль может быть дополнительным доказательством.

Алена Зайцева (фото: Униан)

Адвокат считает, что следователи ГБР все-таки могут наложить на автомобиль повторный арест. Он также подчеркнул что средства от продажи разбитого люксового автомобиля могут пойти на выплату компенсации пострадавшим, которые в данное время не получили ничего.

Напомним, что суд обязал Елену Зайцеву и Геннадия Дронова выплатить пострадавшим компенсацию в размере около 8 млн гривен.

Ранее сообщалось о том, что суд закрыл дело против экспертов из научно-исследовательского института Бокариуса, которые так не смогли установить скорость, с которой ехала Зайцева во время ДТП.