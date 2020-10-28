В деле по изнасилованию в Кагарлыке всплыли скандальные детали про судью, отпустившую "копа"

Бывший полицейский Ярослав Леваднюк освобожден из-под стражи несмотря на то, что он является одним из подозреваемых по делу о пытках и изнасиловании в полицейском участке в Кагарлыке Киевской области. Сторона обвинения просила для бывшего полицейского удержание под арестом, но судья отпустила его домой.

Как оказалось, принявшую такое решение судью, зовут Александра Колдина. В 2018 году она не прошла оценивания и ее должны были уволить, но этого не сделали. Об этом сообщили на странице Центра противодействию коррупции в Facebook.

"Высший Совет Правосудия (кто бы сомневался) мастерски отмазал Колдину и теперь она отпускает палачей, а параллельно получает за свою "работу" по 600 тысяч гривен в год", - написали в сообщении.

Судья Александра Колдина (фото: facebook.com/antac.ua)

Напомним, что Леваднюк является четвертым подозреваемым в деле кагарлыцких насильников. Главные подозреваемые - это Сергей Сулима и Николай Кузив. Позже задержали еще двух фигурантов дела, тоже полицейских, среди которых Ярослав Леваднюк. Он проходит по двум эпизодам дела - пытке людей в январе и мае 2020 года.

Напомним, изнасилование, а также пытки над 26-летней девушкой произошли в ночь с 23 на 24 мая 2020 года. 23 мая Нелю забрали на допрос в полицию по поводу ограбления сельского магазина, но домой она вернулась на следующий день около 8 утра. Днем ей вызвали скорую, после чего она призналась, что в отделении полиции ее избили и изнасиловали.