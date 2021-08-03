Вот что делают продавцы в Запорожье: после этого вы побоитесь покупать овощи на рынках (видео)

В Запорожье продавцы очень своеобразно придают своему товару надлежащий вид. Так, например, на одной из торговых точек женщина-продавец брызгает овощи водой прямо изо рта.
Видео с этим действием показали на странице Prana.108 в Instagram.
"А я переживаю, когда в пакет дуют и пальцы облизывают, чтобы его открыть", - подписал видео блогер.
В ролике можно увидеть, как женщина набирает в рот воды, а потом брызгает ею овощи, чтобы они приобрели товарный вид.
В комментариях к видео пользователи возмутились действиями продавца.
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