Делайте это 20 минут в день, чтобы предотвратить инфаркт, инсульт и диабет

Оказывается, предотвратить сердечно-сосудистые заболевания, диабет, ожирение можно, будучи физически активными. И речь не о часах в зале, дорогущих абонементах. Чтобы поддержать здоровье и форму, достаточно 150 минут в неделю (около 20 минут в день) посвящать время дополнительным нагрузкам, рассчитанным на все группы мышц.
Об этом говорится в Instagram sviy.doc, который ведут украинские врачи-блогеры.
Врачи говорят, если человек ведет сидячий образ жизни, то у него замедляется метаболизм. Это в свою очередь влияет на способность регулировать уровень сахара в крови, метаболизировать жиры, негативно влияет на давление и ослабляет мышцы и кости.
Многие заболевания тесно связаны с отсутствием физических упражнений. Например: сахарный диабет II типа, атеросклероз сосудов (что в свою очередь приводит к инфарктам и инсультам), ожирение и тому подобное.
Сердце. Увеличивается частота сердечных сокращений, что улучшает приток крови к головному мозгу, сердцу, и другим внутренним органам. Как следствие, лучше кровоснабжение и функционирование.
Мышцы. Сокращаются мышцы диафрагмы (вследствие повышения частоты дыхания), а также мышцы передней стенки живота, что улучшает перистальтику кишечника, а следовательно, и функцию желудочно-кишечного тракта.
Легкие. Происходит раскрытие и расширение бронхов и легочных альвеол, через легкие проходит больше воздуха, увеличивается насыщение крови кислородом, в результате которого улучшается обеспечение кислородом всех органов и тканей.
Мозг. Выброс гормонов помогает предотвратить депрессии и заболевания сосудов мозга.
Дети младшего возраста: не менее 180 минут в день различных видов физической активности.
Дети 3-4 лет: не менее 60 минут из 180-ти - физической активности умеренной и высокой интенсивности.
Дети и подростки 5-17 лет: ежедневно не менее 60 минут физической активности умеренной и высокой интенсивности. Трижды в неделю - упражнения на развитие скелетно-мышечных тканей.
Взрослые от 18 лет: 150 минут в неделю физической активности средней интенсивности или не менее 75 минут в неделю высокой интенсивности. Для дополнительного укрепления здоровья - до 300 минут в неделю. Для поддержания и изменения скелетно-мышечной системы по крайней мере дважды в неделю - силовые упражнения для основной группы мышц.
Пожилые люди с ограниченной возможностью: три раза в неделю упражнения на равновесие, предотвращающие риск падений.
Если у вас есть хронические заболевания, обратитесь на консультацию к своему врачу относительно видов и объемов физической активности, которые подходят именно вам.
Назначьте время, которое вы посвятите для себя. Включите музыку, представьте, как будет трансформироваться ваше тело от ваших действий. Начните с легкой разминки, затем увеличьте нагрузку.
Чтобы уделить внимание всем мышцам, выполняйте различные упражнения - приседания, выпады, отжимания, упражнения на пресс. Думайте о том, какие вы сильные, хвалите себя за то, что преодолеваете себя, свою леность.
Чтобы приучить себя к тренировкам, делайте их лучше ежедневно с меньшими нагрузками, чем трижды в неделю - с максимальными. Это позволит вам не сорваться и не бросить.
В конце концов, физические упражнения настолько станут для вас привычными, что у вас будет своего рода "ломка", если вы не тренируетесь.
Ранее мы писали про украинский фрукт, который может снижать уровень сахара в крови.
Также сообщалось, что доктор Комаровский назвал опасные ягоды.