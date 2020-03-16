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Что делать, если заболел коронавирусом: не едьте в больницу!

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Коронавирус в Украине подтвержден уже у пяти человек

Коронавирус в Украине привел к объявлению карантина и инфицированию пяти человек. В случае появления симптомов китайского коронавируса, важно не ехать в больницу самостоятельно. Что нужно делать если появились симптомы заболевания - читайте ниже.

При наличии симптомов коронавируса важно оставаться дома и позвонить врачу, с которым вы подписали декларацию. Соблюдайте постельный режим и пейте как можно больше жидкости. При этом, для снижения риска заболевания всех, кто находится дома, важно самоизолироваться в отдельной комнате и соблюдать расстояние не менее одного метра. Ограничьте контакт между заболевшим и здоровыми людьми, особенно пожилыми, детьми, и теми, кто страдает хроническими заболеваниями.

Медики советуют чаще проветривать помещение и проводить дезинфекцию поверхностей, с которыми соприкасался больной. Также важно часто мыть руки. Ухаживая за больным, необходимо прикрывать рот и нос маской. Следить за состоянием больного рекомендуют лишь одному члену семьи.

Инфицирования коронавирусом и гриппом похожи: температура, озноб, головная боль, слабость, заложенность носа, кашель, затрудненное дыхание, боли в мышцах, конъюнктивит. Возможны тошнота, рвота, диарея. Осложнением является вирусная пневмония.

Чтобы проверить себя на коронавирус, необходимо позвонить в скорую помощь, описав симптомы. У человека берут первый анализ в больнице, куда его привезли. Проверку проводят на все известные виды острых респираторных инфекций. Если их не находят, материалы передают в областную лабораторию. Если и там не находят известные вирусы, то анализ везут в Киев.

В каких больницах Киева есть бесплатные экспресс-тесты на выявление коронавируса:

  • Александровская клиническая больница г. Киева;
  • Киевская городская клиническая больница № 4;
  • Киевская городская клиническая больница № 9;
  • Киевская городская детская клиническая больница № 1;
  • Киевская городская детская клиническая больница № 2;
  • Киевская городская детская клиническая инфекционная больница;
  • Киевский городской центр репродуктивной и перинатальной медицины.

Напомним, что ранее Зеленский созвал срочное заседание при участии Кабмина по карантинным мерам.

Также мы писали, что Кабмин вскоре может принять другие решения по противодействию коронавирусу.

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