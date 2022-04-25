Что делать, если врач прописал вам кучу лекарств и к чему это приводит

Назначение большого количества препаратов одновременно приводит к увеличению побочных действий.

По словам врача, комбинация многих препаратов приводит к неожиданным последствиям.

Если назначается более 5 лекарственных препаратов одновременно – то частота побочных действий увеличивается на 25%.

Почему врачи назначают так много лекарства?

Считается, что если врач много назначает препаратов, то он умный и осведомленный, поэтому и назначают.

Не соблюдают каноны доказательной медицины, назначают препараты с недоказательной эффективностью на всякий случай и множество витаминов и микроэлементов без необходимости, на всякий случай.

Назначение пробиотиков вместе с антибиотиками, противовирусными препаратами, антибиотиками при вирусной инфекции, назначение сосудистых и ноотропных препаратов и тому подобное.

Заинтересованность врачей в назначении лекарства (денежное вознаграждение) за назначение того или иного препарата! Чем больше лекарства, тем больше получают средств.

Лечат симптомы, то есть снижают артериальное давление, обезболивают и т.д., а болезнь не лечат.

Ну и конечно же, или любимое "посоветовала соседка, потому что ей помогло" , то есть пациенты уже к приему врача уже принимают кучу БАДов, гомеопатических препаратов и т.п.

Как избежать огромного назначения лекарств

Всегда спрашивайте у врача для чего это лекарство и что мы от него ждем.

Говорите врачу, что вы принимаете, какие препараты именно сейчас.