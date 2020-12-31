Что делать, если не успели купить подарок на Новый год: интересные идеи своими руками

Новогодние подарки обычно покупаются заранее, но бывают случаи, когда из-за плотного графика на работе, или по какой-то другой причине просто физически не хватает времени сделать это. Но есть простые варианты, которые можно найти в любом магазине.

Несмотря на то, что ингредиенты для подарков легко найти, необходимо потратить немного времени, чтобы задекорировать их. Об этом сообщает "Идеи 24".

Мандариновый венок

На новогодние праздники мандарины продаются в каждом магазине или торговой точке с фруктами. При этом для оформления подарка вам понадобится рукав для запекания и лента. Желательно, чтобы рукав не имел "конца".

Нужно взять 6-8 мандаринок и выложить их в ряд. Потом разъединить их лентами и сделать венок, который также можно дополнительно украсить.

Мандариновый венок (фото: funpanda)

Чайная елка

Данный подарок придется по душе тем, что любит чай. Пакетики можно купить в любом магазине. Также понадобиться картон или грубая бумага. Его необходимо сложить таким образом, чтобы получился конус.

Возьмите клей или двусторонний скотч и приклейте чайные пакетики таким образом, чтобы получилась елка. С картона также можно сделать звездочку и прикрепить на верхушку.

Елка с чая (фото: vtemu.by)

Баночка с сюрпризом

К декоративным баночкам можно прикрепить рога, чтобы они были похожи на оленей. При этом в такие банки можно положить любимые вкусности того, кому вы дарите этот подарок.

Баночка со сладостями (фото: kendinyapsana.com)

Снежный шарик и другие тематические подарки

Если рядом с вашим домой есть магазин сувениров или декора, то в нем можно найти разнообразные подарки: снежный шарик, гирлянды и другие праздничные украшения для елки, набор разнообразных свечей или подсвечник.

Натуральные сладости

Сладости могут быть полезными, и они продаются в экомагазинах. В таких точках, можно найти вкусные и необычные сладости.

Бутылка алкоголя

Дорогой алкоголь - это отличный подарок для ценителей. Кроме того, его можно найти в большом количестве магазинов. При этом существует много способов, как оригинально украсить бутылку.

К примеру, ее можно самому разрисовать красками, преподнести в оригинальных праздничных мешочках или в "костюме" Деда Мороза.

Бутылка алкоголя (фото: dhgate)

Напомним, специалисты рассказали, как правильно загадать желание на Новый год, чтобы оно обязательно сбылось.

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