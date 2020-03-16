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Что делать, если у вас симптомы коронавируса: появилось видео

STYLERЖизнь    16.03.2020 - 10:28
Что делать, если у вас симптомы коронавируса: появилось видео
Инструкция при симптомах коронавируса (фото: РБК-Украина)

В сети опубликовали видео с инструкциями в случае обнаружения у человека коронавируса

Коронавирус в Украине зафиксирован у трех человек, одна женщина умерла от инфекции. Сейчас в стране введен карантин, который действует с 12 марта по 3 апреля. Закрыты все учебные заведения, детские сады, кинотеатры, торговые центры, таже запрещены массовые сборы людей.

Что же делать, если у вас есть симптомы COVID-19. Первое, что нужно сделать - это остаться дома, во-вторых необходимо сразу же позвонит семейному врачу. Медик решит, нужна ли вам изоляция и госпитализация. В том случае, если ваша температура выше 38 градусов и вам тяжело дышать - сразу же вызывайте скорую помощь.

Если у вас подтвердится коронавирус - вам проведут все необходимые медицинские процедуры. Врачи имеют четкий алгоритм действий.

Что делать при симптомах коронавируса (YouTube)

Напомним, что у большинства людей (порядка 80%) болезнь заканчивается выздоровлением, при этом специфических лечебных мероприятий не требуется.

Примерно в одном из шести случаев COVID-19 возникает тяжелая симптоматика с развитием дыхательной недостаточности. У пожилых людей, а также лиц с имеющимися соматическими заболеваниями, например, артериальной гипертензией, заболеваниями сердца или диабетом, вероятность тяжелого течения заболевания выше.

Как мы ранее писали, Минздрав рассылает украинцам SMS-сообщения с рекомендациями из-за коронавируса. В частности, граждан просят по возможности оставаться дома, ограничить контакты, дезинфицировать руки, воздержаться от поездок за границу.

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