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Что делать, если ребенка покусали комары или мошки: первая помощь

Фото: Что делать при укусах комаров или мошек (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

Лето - это период, когда комары и мошки очень активны. Дети страдают от их укусов.

Что делать, если ребенка покусали мошки или комары, рассказала врач-педиатр Елена Луцкая.

У некоторых малышей может быть достаточно сильная реакция на укусы. Это индивидуально.

Чаще всего это:

  • отек( ​​может быть достаточно сильным)
  • краснота
  • зуд.

Как помочь ребенку?

  • Помыть водой с мылом
  • Приложить холод
  • Компресс из соды (ложка соды плюс такое количество воды, чтобы образовалась паста), это может уменьшить зуд.
  • При выраженном зуде – уряж прурисид, судокрем, пудер плин, каламин. СОС – спреи.
  • Можно фенистил гель или псилобальзам (при атопическом дерматите могут увеличить сухость кожи, посоветуйтесь с врачом)
  • Если не становится лучше, отек и зуд выражены – 1% гидрокортизоновую мазь, локоид. Если это зона век, то глазная гидрокортизоновая мазь.

Если местного лечения недостаточно – внутрь антигистаминные препараты: дезлоратадин, левоцетиризин.

При отеке языка, лице, затруднении дыхания – сразу вызывайте 103. Если вы знаете о такой реакции раньше, имейте эпипен (аутоинжектор эпинефрина).

Не допускайте расчесывания, так как это может привести к инфицированию. Если есть ранки, желтые корочки – посоветуйтесь с врачом. Может пригодиться мазь с антибиотиком.

Также вам будет интересно прочитать, как действовать, если вы обнаружили на себе клеща.

Напомним, ранее мы писали про безотказные рецепты средств от комаров, которые каждый сможет сделать сам в домашних условиях.

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