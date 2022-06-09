Что делать, если ребенка покусали комары или мошки: первая помощь

Лето - это период, когда комары и мошки очень активны. Дети страдают от их укусов.

Что делать, если ребенка покусали мошки или комары, рассказала врач-педиатр Елена Луцкая.

При отеке языка, лице, затруднении дыхания – сразу вызывайте 103. Если вы знаете о такой реакции раньше, имейте эпипен (аутоинжектор эпинефрина). ⠀ Не допускайте расчесывания , так как это может привести к инфицированию. Если есть ранки, желтые корочки – посоветуйтесь с врачом. Может пригодиться мазь с антибиотиком.

Чаще всего это:

У некоторых малышей может быть достаточно сильная реакция на укусы. Это индивидуально.

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