Что делать, если вы обнаружили у себя симптомы "Омикрона": пошаговая инструкция

"Омикрон" продолжает распространяться по Украине. На данный момент новый штамм коронавирусной инфекции уже обнаружен в 8 регионах нашей страны.
При появлении первых симптомов заболевания необходимо сразу обращаться к врачу. О подробном алгоритме действий сообщает Telegram-канал "Коронавирус инфо".
У привитых людей также еще может быть кашель, тошнота, мышечные боли, диарея и даже кожная сыпь.
Напомним, главный санитарный врач Херсонской области Юрий Ромаскевич рассказал, когда украинцам ждать новую волну COVID-19.
Мы также писали о том, что во Франции обнаружили новый штамм коронавируса, которым уже заразилось 12 человек.