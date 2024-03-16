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За декілька днів до весілля з коханою. На війні загинув 22-річний кінооператор

Загинув Олесь Самчук (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

На війні загинув молодий кінооператор Олесь Самчук. Військовому було усього 22 роки. Чоловік віддав своє життя за Україну за декілька днів до весілля з коханою нареченою.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис, який з'явився на сторінці Національної спілки кінематографістів у Facebook.

Що відомо про військового

Самчук став до лав ЗСУ минулого року, коли закінчив навчання в Інституті журналістики Київського національного університету. На фронті він отримав позивний "Каркаде", служив в аеророзвідці.

"Хлопцю було лише 22. 22 роки! Кожна така звістка рве душу", - зазначили у Національній спілці.

На фронті загинув молодий кінооператор (скріншот)

Військовий загинув 11 березня на Донецькому напрямку, за декілька днів до весілля. 19 березня він та його наречена планували одружитися.

"Молоде усміхнене обличчя хлопця, що поклав своє непрожите життя, свої незняті фільми, свої мрії, які ніколи не здійсняться, на вівтар нашої з вами свободи... Герої на жаль вмирають, але ніколи не повинна зникнути наша вдячна пам'ять про кожного з них. Висловлюємо щирі співчуття рідним Олеся і його коханій дівчині, його нареченій", - резюмували у Національній спілці.

Що пишуть українці

У коментарях один з юзерів зазначив, які саме фільми зняв Самчук - стрічки "Архітектон" та Life goes on. Також користувачі написали:

  • "Боже, як боляче... Яке горе"
  • "Світла пам'ять"
  • "Вічна пам'ять герою!".

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що на війні загинув майор ПС ЗСУ.

Окрім цього, раніше ми вже розповідали, що в Україні спростували російський фейк про мобілізацію бездітних жінок.

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