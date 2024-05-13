Дефіцит цього вітаміну призводить до важкої хвороби та навіть паралічу

Дефіцит вітаміну В1 або тіаміну може призвести до майже невідомої хвороби бері-бері. Вона призводить до втрати м'язової маси, серйозних набряків в тілі та навіть паралічу.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт медичної спільноти " Бережи себе ".

Що відомо про хворобу

Хвороба калічила людей: втрата м’язової маси, серйозні набряки в тілі та, врешті-решт, параліч. Захворювання призводило до порушень у роботі нервової системи, через що розвивались проблеми з пам’яттю та логічним мисленням.

Нідерландський лікар Крістіан Ейкман вирушив до Ост-Індії вивчати цю недугу. І там він помітив одну дуже дивну деталь. Деякі місцеві кури також мали прояви хвороби бері-бері.

Переважно, кури харчувались шліфованим рисом. З нього готували й страви для армії. Проте новий армійський кухар відмовився давати птахам їжу, яка призначалась на потреби солдат. Спостерігаючи за зміною раціону птахів (зі шліфованого рису на нешліфований із лушпинням), лікар помітив, що симптоми хвороби почали зникати за кілька днів.

В результаті так сталося відкриття тіаміну або вітаміну В1, дефіцит якого й спричинив розвиток хвороби бері-бері у великої кількості людей. Цей яскравий історичний приклад показує, наскільки критично необхідними можуть бути певні вітаміни для організму людини.

Чим корисні вітаміни групи В

Серед груп вітамін В виділяють:

В1 (тіамін)

В2 (рибофлавін)

В3 (ніацин)

B5 (пантотенова кислота)

В6 (піридоксин)

В7 (біотин)

В9 (фолієва кислота)

В12 (кобаламін).

Вітаміни групи B мають купу різноманітної роботи в організмі. Зокрема саме вони допомагають ферментам прискорювати різні біохімічні реакції, як-от розщеплення амінокислот, перетворення вуглеводів на енергію, транспортування кисню в організмі тощо.

У сучасному світі бері-бері зустрічається вкрай рідко. Проте дефіцити інших типів вітаміну В не є рідкісними навіть в економічно розвинених країнах і можуть призводити до серйозних наслідків.

Фолієва кислота (вітамін В9)

Вкрай важлива сполука для всіх жінок репродуктивного віку. За нестачі вітаміну у вагітної жінки можуть розвиватись вроджені вади плоду. Передусім це спіна біфіда (розщеплення хребта) та аненцефалія (повна або часткова відсутність великих півкуль головного мозку).

Ви можете запідозрити в себе дефіцит фолієвої кислоти за деякими неспецифічними симптомами:

загальна втома

ранки в ротовій порожнині

депресивний настрій

діарея

втрата ваги

проблеми з концентрацією

Щоб підтримувати необхідну кількість вітаміну В9 в організмі, важливо збагатити раціон такими продуктами:

броколі

бобові

арахіс

соняшникове насіння

яйця

печінка

свіжі фрукти

Вітамін В6 (піридоксин)

В активній формі цей вітамін допомагає розщеплювати білки, жири та вуглеводи, підтримує імунітет та здоров’я мозку. А також B6 регулює кількість гомоцистеїну в організмі, надмірну кількість якого пов’язують із розвитком серцево-судинних хвороб.

В6 міститься в таких продуктах:

лосось

тунець

нут

м’ясо птиці

банани

яловича печінка

Вітамін В12

Міститься переважно в продуктах тваринного походження. Цей вітамін потрібен організму для нормального формування еритроцитів, ДНК та нервових клітин.

У групі ризику щодо його дефіциту - люди, які віддають перевагу вегетаріанському та веганському раціонам. Часто за таких ситуацій лікарі радять приймати добавки з В12.

Ознаками дефіциту можуть бути такі симптоми:

слабкість

депресії

деякі види анемій

відчуття оніміння в кінцівках

судоми

Не м’ясом і рибою єдиними. Вітамін В12 також можуть містити:

збагачені вітаміном неактивні дріжджі

соєве чи рисове молоко (звертайте увагу на інформацію на етикетці)

пластівці

Лікарка-дієтологиня Ганна Пархоменко пояснює: варто розуміти, що аналізи призначаються, коли людина має певні скарги, і це виправдано.

Загальний аналіз крові може показати, чи варто людині прицільно обстежитись на рівень В9 і В12.

Не всі аналізи є інформативними. Наприклад, аналіз на В6 швидше за все, зможе показати тільки неактивну форму вітаміну. Тож потрібно вирішувати, чи має він сенс у вашому конкретному випадку.