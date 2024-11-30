Де зробити тест на ВІЛ в Києві і як підготуватися до процедури

Замовити тест для самотестування на ВІЛ і зробити вдома

Дізнатись ВІЛ-статус сьогодні можна навіть вдома на дивані, без жодного проколу пальця - завдяки оральним тестам для самотестування на ВІЛ. Замовити такий тест можна через чат-бот у Telegram "REACH 95: Тестуйся сам" у спеціальному боксі на найближче відділення пошти.

Тест має інструкцію детальним поясненням про підготовку до процедури й проведення тесту. Також на тесті є наліпка з контактами координатора з соціальної роботи, до якого можна безоплатно та анонімно звернутись за консультацією, якщо виникнуть запитання чи сумніви.

У боксі, окрім тесту, також будуть: набір презервативів і лубрикантів та інформаційні матеріали, які допоможуть з усім цим розібратись.

Зробити тест у закладі охорони здоров’я

За послугами з ВІЛ можна також звернутись у заклад охорони здоров’я. Знайти такий також допоможе вище згаданий чат-бот або координатор з соціальної роботи у вашому регіоні.

Ще можна скористатись інтерактивною картою Центру громадського здоров'я за цим посиланням.

Тестування на ВІЛ у закладі охорони здоров’я не потребує спеціальної підготовки чи дієти.

Де зробити тестування на ВІЛ у Києві

Пропонуємо перелік закладів охорони здоров’я у Києві, які надають послуг з ВІЛ.

Рекомендуємо перевірити графік роботи перед візитом:

Центр первинної медико-санітарної допомоги №3 Дарницького району (вул. Срібнокільська, 14б)

Центр первинної медико-санітарної допомоги №3 Дніпровського району (вул. Черчилля Вінстона, 31)

Центр первинної медико-санітарної допомоги №2 Оболонського району (вул. Північна, 4а)

Центр первинної медико-санітарної допомоги №2» Подільського району (просп. Свободи, 22)

Амбулаторії загальної практики-сімейної медицини: №1 (вул. Полкова, 57), №2 (вул. Гамаліївська, 32), №3 (просп. Свободи, 22), №4 (просп. Свободи, 22), №5 (просп. Свободи, 22), №6 (вул. Мостицька, 9), №7 (вул. Мостицька, 9), №8 (просп. Свободи, 22), №9 (просп. Свободи, 22), №10 (просп. Правди, 64-А), №11 (просп. Правди, 64-А), №12 (просп. Свободи, 22)

Центр первинної медико-санітарної допомоги №2 Соломʼянського району (вул. Солом'янська, 17)

Консультативно-діагностичний центр Деснянського району (вул. Закревського, 81/1)

Консультативно-діагностичний центр Дніпровського району (вул. Митрополита Андрея Шептицького, 5)

Консультативно-діагностичний центр Печерського району (вул. Підвисоцького, 13)

Консультативно-діагностичний центр Святошинського району (вул. Симиренка, 10)

Консультативно-діагностичний центр Соломʼянського району (вул. Гарматна, 36)

Київська міська клінічна лікарня №3 (вул. Петра Запорожця, 26)

Київська міська клінічна лікарня №4 (вул. Солом'янська, 17)

Київська міська клінічна лікарня №5 (вул. Відпочинку, 11)

Київська міська клінічна лікарня №6 виконавчого органу КМДА (просп. Любомира Гузара, 3)

Свято-Михайлівська клінічна лікарня (вул. Шовковична, 39/1)

Дерматовенерологія, філія №2 (вул. Володимира Висоцького, 8)

Київський фтизіопульмонологічний центр (вул. Васильківська, 35)

Київський міський клінічний онкологічний центр (вул. Верховинна, 69)

Нагадаємо, що 1 грудня щороку відзначається Всесвітній день боротьби зі СНІДом. Ця дата була встановлена Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ) у 1988 році з метою підвищення обізнаності про ВІЛ/СНІД та демонстрації міжнародної солідарності в боротьбі з цією епідемією.

Попри значні досягнення в лікуванні ВІЛ-інфекції, проблема СНІДу залишається актуальною у всьому світі, в тому числі й в Україні.

Варто пам’ятати, що регулярне тестування на ВІЛ - це найкращий спосіб дізнатися свій статус і розпочати лікування вчасно. Використання презервативів, відмова від ін’єкційних наркотиків та інші профілактичні заходи