Де зараз Саша Мудра з "Холостяка", яку облив брудом Алекс Топольський

Чому Алекс не обрав Сашу

У фіналі шоу обручку отримала Катя Лозовицька, а з Мудрою Топольський попрощався. Хоча на побаченнях та під час спілкування перед камерами бізнесмен часто говорив, що йому подобається Саша.

Сама Мудра називала рішення Топольського неправильним. Вона вважала, що усе ж переможе на проекті та почне будувати із ним стосунки.

"У мене був шок - ось моя перша реакція. В ефір не увійшло, коли він говорив усю свою промову, а потім попросив мене щось сказати. А в мене просто мову відібрало. На його обличчі я вже бачила, що щось не так. Я була впевнена, що він вибере саме мене, що наші стосунки розвиватимуться. Але ні", - зізнавалася дівчина.

Саша Мудра та Алекс Топольський (скріншот)

Після проекту почалися скандали

А вже після фіналу Топольський почав писати Мудрій у соцмережах. Він заявив, що обрав Катю нібито через те, що вона з хорошої родини, а ось справжню "хімію" відчував лише з Сашею.

Втім, Мудра не захотіла спробувати побудувати стосунки з бізнесменом ще раз. А після цього почалося те, що усіх здивувало.

Мудра розкрила неприємну правду про героя шоу "Холостяк" (фото: instagram.com/sasha__wise)

Алекс почав поливати Сашу брудом. Він робив це як публічно, так і під час листування з нею. Через це вона навіть заблокувала його у соцмережах.

"Мені здається, що в нього просто щось трапилося з головою. Таке відчуття, що він мене в чомусь звинувачує, я не приховуватиму це... Мені неприємно вислуховувати якусь гидоту на свою адресу. Склалося враження, що це я його покинула, а не навпаки", - говорила Саша.

На пост-шоу конфлікт не вщухав. Топольський почав говорити, що Мудра занадто емоційна та нібито влаштовувала скандали.

Чим займається зірка "Холостяка" Мудра (фото: instagram.com/sasha__wise)

Де зараз мешкає Мудра

Після проекту дівчина полетіла до США. Там вона почала зустрічатися з хлопцем та не приховувала, що щаслива у цих стосунках.

А сам Топольський, коли дізнався про роман Мудрої, почав "пророкувати", що дівчина та її обранець "не протримаються" разом навіть два місяці.

Нині Саша активно веде соцмережі та позиціонує себе як блогерка. Вона ділиться стильними "луками", не забуває хизуватися стрункою фігурою та не обговорює тему "Холостяка".

Саша Мудра зараз (фото: instagram.com/sasha__wise)